Какие знаки зодиака ждет открытие новых вершин со 2 марта

Тельцы

Сегодня ваши творческие центры переполнены новыми идеями и вдохновением. Есть шанс направить свою энергию на увлекательный проект или хобби, которым повседневные обязанности заставляли вас пренебрегать. Порадуйте своего внутреннего ребенку, занимаясь теми делами, которые ему по душе.

Раки

На горизонте появляется прилив уверенности в себе. Возможно, вы почувствуете желание внести смелые или радикальные изменения в свою внешность и звезды рекомендуют вам поддаться порыву и сделать это. Только делайте это разумно, терпеливо ждите визита к профессионалу, не берите в руки ножницы или краску для волос.

Стрельцы

Сейчас не время анализировать свои мотивы, а нужно действовать, пока страсть сильна. Если вы будете слишком долго обдумывать свои идеи, это может дать вам еще больше поводов отложить их. Сделайте первый шаг и очень быстро вы обретете все необходимое для продвижения вперед. В том числе людей, которые могут помочь вам советами и знакомствами.

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