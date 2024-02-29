Каких знаков зодиака ждет взлет в карьере с 29 февраля

Благоприятный день в отношении карьеры.

Скорпионы

Найдите время и оцените все хорошее, что есть в вашей жизни! Сегодня вы можете получить неожиданные и приятные новости о своей карьере и личной жизни. Это может стать для вас возможностью внести позитивные изменения в привычный распорядок дня и найти новые способы жить полной жизнью. Работайте с изменениями и найдите новые способы вдохнуть радость в повседневную рутину.

Козероги

Космические силы на вашей стороне, так что если вам нужна помощь от определенных друзей, вы ее получите. Это прекрасная возможность настроиться на нужный лад и сделать важные шаги в направлении своей мечты. Возможно, произойдет счастливое совпадение, которое откроет перед вами новые двери.

Водолеи

Сегодня вы думаете о деньгах и ресурсах. Вы размышляете о том, на что вы тратите большую часть своей энергии и кто может помочь вам быстрее достичь желаемого. События дня помогут вам по-новому взглянуть на свои мечты и наладить контакты. Фокус в том, чтобы быть готовым поставить себя в неловкое положение, будучи достаточно уязвимыми, чтобы попросить о том, чего вы хотите.

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