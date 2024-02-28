Какие знаки зодиака столкнутся с проблемами со здоровьем с 28 февраля

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Львы

В последние несколько дней вы очень суетились и это может серьезно сказаться на вашем здоровье, если вы не найдете времени, чтобы сбавить обороты. Если вы крадете у себя драгоценные часы сна, пришло время вернуть их своему организму. Расслабьтесь и верьте, что все ситуации, которые давят на вас сейчас, будут развиваться именно так, как им суждено. Сосредоточьтесь на том, чтобы вернуться в баланс и давать себе поблажки.

Весы

Весы сегодня могут пожаловаться на кислый привкус во рту после еды, поскольку увеличивается нагрузка на желчный пузырь. Чтобы избавиться от ощущения горечи, не стоит глотать таблетки горстями. Займитесь йогой, комплексом очищающих упражнений, чтобы улучшить отток желчи.

Рыбы

Позаботьтесь о почках, Рыбы. Вероятно нарушение водно-солевого баланса, как следствие, появление отеков. Звезды советуют заваривать чай из лекарственных трав: золототысячника, листьев крапивы, толокнянки.

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