Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта для всех знаков зодиака

На этой неделе нужно быть сдержанными практически во всем. Следить за языком, никого не обижать и не обманывать, поскольку правда неизбежно откроется, а последствия никому не понравятся. Вредной еды не есть и упаси господь от иных излишеств и возлияний.

Внимание будет рассеянное, так что для учебы и познания нового период неудачный. Да и в целом все важное лучше пока отложить, сейчас можно наделать слишком много ошибок.

Но не все так плохо – можно заниматься работой и карьерой, сбрасывать напряжение с помощью спорта, танцев, прогулок и других приятных физических нагрузок.

Чем лучше заниматься, а от чего пока стоит отказаться каждому знаку Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Рыбы

Даже если атмосфера накаляется, не идите на конфликт, больше наблюдайте. Вы узнаете, от каких людей из вашего окружения стоит ждать подвоха, а кто действительно на вашей стороне.

Любовь

В любви тоже избегайте ссор, ищите компромисс. К тому же самое время задуматься о том, чтобы перевести ваши отношения на новый уровень. Ссора в этом плохой помощник.

Финансы

В первую половину недели деньги тратить можно и нужно, а во второй ситуация изменится, и траты окажутся в лучшем случае пустыми. Зато вы можете придумать, как улучшить свое благосостояние.

Здоровье

Будет море соблазнов, чтобы забросить здоровый образ жизни и пуститься во все тяжкие. Не поддавайтесь, не стоит оно того.

Овен

Овны порой ведут себя как дети, когда что-то идет не так, как они хотят. Вспоминайте, что вы уже достаточно мудры, чтобы считаться с окружающими, с их мнениями и чувствами. Общение пойдет туго, поэтому никаких важных встреч не назначайте. И не драматизируйте – все разрешится проще, чем вы думаете, просто не сразу.

Телец

Тельцам покажется, что весь мир против них, никто их не понимает и все всё делают не так. Будьте терпимее к людям, к вам хорошо относятся, дело в том, что вы просто пока не смогли внятно озвучить свои желания, а телепатических способностей у окружающих нет. В конце недели нужно выдохнуть и расслабиться – отдыхайте так, как вам нравится.

Близнецы

На этой неделе Близнецам стоит больше внимания уделять себе. В обществе пока надо быть тихими и незаметными, чтобы не привлекать ненужного внимания. А у вас есть чем заняться: строить планы, правильно питаться, находить время для физкультуры, гулять и никуда не спешить.

Рак

На прошлой неделе вы готовились к старту, к началу чего-то нового, и вот наконец пришло время действовать! Ничего не бойтесь, заявляйте о себе, вкладывайтесь в свое дело – все усилия окупятся сторицей. Если вас просят о помощи – не отказывайте. Помогите, кому делом, кому советом.

Лев

Львы всегда уверены в своих силах. В этом и сила их, и слабость. На этой неделе вы уверенно возьмете на себя миллион дел, а потом окажется, что ваши возможности все-таки не безграничны. Расставляйте приоритеты и занимайтесь тем, что важнее всего в данный момент. И не забывайте отдыхать.

Дева

Красноречию Дев на этой неделе можно только позавидовать. Вы сумеете очаровать всех и каждого, любого убедите в вашей правоте и склоните на свою сторону. Пользуйтесь этим даром – это поможет вам продвигать ваши проекты, идеи и товары. Впрочем, в личной жизни это тоже хорошее подспорье, неделя обещает быть довольно приятной.

Весы

На вашем пути то и дело будут возникать препятствия, и это раздражает. Но есть и хорошие новости – все преграды преодолимы, и вы непременно с ними справитесь. Так что не нервничайте по пустякам. Наверняка к вам будут приставать с разными задачами столетней давности, так вот вам будет проще их выполнить, чем пререкаться. Берегите свои нервы.

Скорпион

Говорят, труд сделал из обезьяны человека. А из Скорпионов ударный труд сделал очень успешных людей. Последние две недели вы работали не покладая рук и теперь можете с чистой совестью наслаждаться плодами своих усилий. И не скандальте ни с кем, не портите себе хорошую неделю, решайте все вопросы миром.

Стрелец

Стрельцы попробуют находиться в нескольких местах одновременно, потому что все на свете такое важное, и не дай бог хоть что-то упустить… Дайте себе передышку, остановитесь, выдохнете и хорошо подумайте, стоит ли вся эта суета того, чтобы платить за нее вашим переутомлением? Поверьте, дела можно равномерно распределить по неделе, а какие-то и вовсе перенести.

Козерог

Козерогам нужно постараться не реагировать на накаленную атмосферу, на провокации и попытки втянуть их в конфликт. Ссоры и распри – затея бессмысленная и неинтересная. К тому же за ними вы можете упустить какую-то очень важную информацию. А вот людей из прошлого слушать не нужно, в конце концов, не зря они оказались в прошлом, вот пусть там и остаются.

Водолей

Водолеи поглощены своей работой, они занимаются карьерой и деловыми вопросами. И совершенно забыли о своей семье. Обязательно уделите внимание своим близким, проведите побольше времени вместе, искренне интересуйтесь их делами. Тем, кто ищет свою любовь, совет: оглядитесь вокруг, ваша судьба гораздо ближе, чем вам кажется.