Всем крутят нервы: четыре самых обидчивых знака зодиака — себе на уме

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые обладают самым обидчивым характером. Любое слово или действие они могут обратить против собеседника, доведя кого угодно до истерики. Эти самолюбивые особы уверены в своей правоте и убедить их в обратном очень сложно. Они могут обидеться на любую мелочь. Таким знакам зодиака сложно сохранят спокойствие и душевное равновесие.

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Тельцы наделены богатым внутренним миром и фантазией. Они часто переосмысливают сказанное или услышанное, наделяя самые безобидные фразы и поступки вторым смыслом. Тельцы могут обижаться на пустом месте, ощущая себя отвергнутыми и преданными.

Обижаются без повода и чувствительные Раки. Они хранят обиду в сердце даже после примирения с «обидчиком». Им потребуется больше времени, чем всем остальным, чтобы успокоиться и восстановить общение с теми, кто нанес им обиду.

Козероги очень любят находиться в центре внимания. Если окружающие перестают их замечать, то представители этого знака зодиака испытывают обиду и разочарование. Придираться на пустом месте Козероги могут к друзьям, коллегам и близким.

Самоуверенные Водолеи считают, что правы всегда и во всем. Они не могут переносить споры. Стоит кому-то только начать оспаривать их мнение, как этот самолюбивый персонаж тут же закрывается в своем панцире.

По материалам sterlegrad