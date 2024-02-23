Овны, Тельцы, Близнецы — фавориты судьбы, которые станут главными везунчиками в марте: любовь, карьера, работа

Март станет особенно удачным лишь для этих трех знаков зодиака. Астрологи назвали тех, кто сумеет заручиться поддержкой высших сил. Судьба будет благосклонна к этим счастливчикам. Они получат все, что захотят: любовь, признание начальства, финансовую прибыль и достаток.

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Овны

Их ждут возможности на службе, в частности, профессиональное развитие и карьерный рост. Марс, который управляет их стихией, будет обеспечивать им необходимый импульс для того, чтобы реализовывать все смелые проекты, они окажутся вполне удачными и перспективными. Отсюда и материальная прибыль. Появится дополнительный источник дохода. В марте Овнам стоит вложить средства в проекты, которые в будущем обязательно окупятся и принесут им дивиденды.

Тельцы

Их личная жизнь будет налаживаться в марте. Так, Венера, которая отвечает за любовь и красоту, поможет этому знаку зодиака укрепить связи с близкими и второй половинкой. Тельцам стоит уделить внимание давно забытым хобби и увлечениям, они могут принести им дополнительный источник дохода и признание.

Близнецы

Ощутят прилив сил, такой энтузиазм поможет им добиться успеха. Меркурий обострит интеллектуальные способности и облегчит обучение. Март станет для Близнецов идеальным периодом для обучения и получения новых знаний, а также путешествия. Новые проекты ждут этот знак зодиака в профессиональном плане. По материалам sterlegrad