Овны, Тельцы, Близнецы — фавориты судьбы, которые станут главными везунчиками в марте: любовь, карьера, работа

Гороскоп. Фото: Global Look Press

Эти везунчики могут рассчитывать на благосклонность высших сил.

Март станет особенно удачным лишь для этих трех знаков зодиака. Астрологи назвали тех, кто сумеет заручиться поддержкой высших сил. Судьба будет благосклонна к этим счастливчикам. Они получат все, что захотят: любовь, признание начальства, финансовую прибыль и достаток.

Еще больше интересных новостей в нашем Telegram-канале «ДомСад»

Овны

Их ждут возможности на службе, в частности, профессиональное развитие и карьерный рост. Марс, который управляет их стихией, будет обеспечивать им необходимый импульс для того, чтобы реализовывать все смелые проекты, они окажутся вполне удачными и перспективными. Отсюда и материальная прибыль. Появится дополнительный источник дохода. В марте Овнам стоит вложить средства в проекты, которые в будущем обязательно окупятся и принесут им дивиденды. 

Тельцы

Их личная жизнь будет налаживаться в марте. Так, Венера, которая отвечает за любовь и красоту, поможет этому знаку зодиака укрепить связи с близкими и второй половинкой. Тельцам стоит уделить внимание давно забытым хобби и увлечениям, они могут принести им дополнительный источник дохода и признание.

Близнецы

Ощутят прилив сил, такой энтузиазм поможет им добиться успеха. Меркурий обострит интеллектуальные способности и облегчит обучение. Март станет для Близнецов идеальным периодом для обучения и получения новых знаний, а также путешествия. Новые проекты ждут этот знак зодиака в профессиональном плане. По материалам sterlegrad 

Читайте также