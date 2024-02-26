Какие знаки зодиака ждут удары на работе с 26 февраля

Неблагоприятный день в отношении карьеры.

Овны

Найдите время, чтобы поразмыслить над своими чувствами по поводу того, что произошло в последние дни. Очевидно, что в некоторых сферах вашей жизни все пошло не так, как планировалось, но это нормально! Жизнь не может быть полностью предсказуемой и события дня - это напоминание о том, что вы все еще достойны той жизни, о которой мечтаете, даже если вы оплошали и не справились с чем-то. Вместо того чтобы зацикливаться на недостигнутом, отдайте должное тому, в чем вы проявили настойчивость.

Близнецы

Вы будете испытывать стресс и беспокойство из-за денег. Недавно вы серьезно переосмыслили свои отношения с властью. Самое главное, произошел сдвиг в том, как вы воспринимаете себя в качестве авторитета собственной жизни. Сегодня вы оцените изменения в том, как вы проявляете себя во внешний мир. Раньше вы ждали, пока окружающие подтвердят вашу ценность. Теперь вы цените себя независимо от чьего-либо мнения.

Рыбы

Вам пора взять перерыв и укрепить фундамент новой жизни, которую вы строите. Слишком сильный стресс может привести к тому, что вся конструкция рухнет. Сделайте паузу и изучите чертежи вашего нынешнего проекта. Возможно, вам придется внести коррективы и укрепить конструкцию, прежде чем вы сможете построить что-то новое. Помните, что это не гонка, так что можете не торопиться перекраивать планы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».