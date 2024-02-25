Каким знакам зодиака нужно срочно заняться здоровьем с 25 февраля

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Близнецы

Постарайтесь ограничить свою активность, но не упускайте ни одной возможности провести время на свежем воздухе. Звезды рекомендуют прислушиваться к внутренним ощущениям. Если вы чувствуете слабость и легкое недомогание, пересмотрите свой рацион питания.

Львы

Львам стоит всерьез заняться укреплением иммунной системы: легкое недомогание грозит перерасти в затяжную простуду. Поэтому включите в свой рацион больше цитрусовых и начните принимать витамины. При этом сегодня самое подходящее время для ухода за лицом и телом. Полезными будут обертывания и маски для волос, глубокое очищение кожи, массаж тела. Улучшить цвет лица помогут контрастные компрессы.

Рыбы

Высока вероятность обострения хронических респираторных заболеваний. В профилактических целях пейте отвары растений с иммуностимулирующими свойствами: шиповника, эхинацеи, имбиря. Высока вероятность головных болей. Старайтесь не переутомляться, по возможности не напрягать мышцы шеи и уменьшить напряжение глаз.

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