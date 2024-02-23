Каким знакам зодиака улыбнется удача с 23 февраля

Сегодня представители всех знаков Зодиака должны контролировать свои эмоции, не вступать в споры и избегать конфликтов.

Овны

Вы будете подвержены негативу со стороны окружающих. Звезды советуют Вам не поддаваться на провокации и не лезть в конфликты. Выйти из подобных ситуаций победителем Вы сможете, лишь игнорируя поток негатива в свой адрес. В работе Вам будет сопутствовать успех, но и это,

в свою очередь, вызовет зависть со стороны конкурентов. Сохраняйте спокойствие и продолжайте показывать хороший результат, к концу дня ситуация может в корне измениться.

Весы

Конфликт, который, казалось бы, был замят, может всплыть на поверхность. Слова, которые оставались невысказанными, могут прозвучать, и если вы не будете осторожны, ситуация может накалиться. Марс даст вам возможность прояснить ситуацию в течение следующих нескольких дней, но сегодня постарайтесь занять позицию наблюдателя.

Скорпионы

Звезды активизируют вашу социальную зону и побуждают вас активнее заводить друзей, организовывать и посещать мероприятия. Это прекрасное время для налаживания контактов и общения с теми, кто находится на вашей волне. Могут всколыхнуться и сильные чувства. Это возможность громко заявить о себе в социальных сетях, если вы готовы к этому.

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