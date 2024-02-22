Перед какими знаками зодиака откроются все двери с 22 февраля

Насыщенный и по большей части благоприятный день в отношении карьеры.

Весы

Будьте внимательны к своим близким. Сегодня им потребуется Ваше сочувствие и помощь. На работе у Вас появится шанс вырваться вперед своих коллег и получить новую должность или повышение зарплаты, постарайтесь не упустить его и не теряйтесь в таких ситуациях.

Стрельцы

Стрельцов ждет переменный успех. В работе появятся некоторые сложности, справиться с которыми вы сможете, лишь прибегнув к помощи коллег и близких. В отношениях со второй половинкой возможны конфликты и разногласия, вызванные глупыми бытовыми неурядицами. Постарайтесь не придавать значения мелочам и будьте сдержанны в высказываниях.

Водолеи

День благоприятен для перемен любого масштаба. От простой смены имиджа до перемены места жительства или работы – смело решайтесь на подобные шаги, если давно этого хотели. Главный Ваш враг сегодня – неумение смириться с обстоятельствами, на которые Вы не в силах повлиять. Помните об этом и не тратьте силы впустую.

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