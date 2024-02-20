Небывалый прилив сил! Какие знаки зодиака откроются миру с 20 февраля

Благоприятный день в плане здоровья.

Девы

Вы сможете избежать ненужных волнений и душевных терзаний. Звезды советуют даже на мгновение отмахнуться от всех проблем. Забудьте о своих тревогах. Выпейте на ночь чай с мятой и медом, примите расслабляющую ванну - хороший сон вам гарантирован.

Козероги

Вам пойдут на пользу неспешные прогулки и отдых на свежем воздухе. Начинайте день с дыхательной гимнастики, воздержитесь от обильного завтрака. Включите в свой рацион нежирное мясо, избыток холестерина вам ни к чему.

Водолеи

Сегодня почувствуют небывалый прилив сил и желания заниматься спортом. Однако не изнуряйте себя тренировками, правильно питайтесь и употребляйте как можно больше жидкости, предпочтительнее воду и зеленый чай. Добавьте в свой рацион как можно больше зелени, овощей и морепродуктов.

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