Гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта для всех знаков зодиака

С одной стороны, неделя хороша для общения, с другой – нужно будет сильно постараться, чтобы никого не задеть и не обидеть. Все мы будем очень ранимы, импульсивны и непредсказуемы. Начнем хвататься за несколько дел сразу и вряд ли сможем довести все до конца, поэтому надо хотя бы попытаться расставить приоритеты. Конфликты могут вспыхивать легко, и все же проще промолчать и пресечь их сразу, чем потом гасить бушующее пламя.

Время больше подходит для отдыха, чем для работы, но если работать все-таки нужно – стоит доделывать прежние дела и не браться за новые.

Teleprogramma.pro подскажет, о чем еще стоит позаботиться каждому знаку Зодиака.

Рыбы

В начале недели вы будете очень убедительны, можете этим смело пользоваться. Да и в целом у вас довольно удачный период, так что вы сможете многого добиться.

Любовь

Рыб охватит романтический азарт, и если у вас уже есть вторая половина, лучше направьте свой пыл на нее. Новых знакомств пока стоит избегать, от них будет больше неприятностей.

Финансы

Очень хорошая неделя для приумножения финансов – для этого возникнет масса возможностей, нужно только их не упускать. А вот для трат время еще не пришло.

Здоровье

Неделя чревата авариями и травмами, поэтому на время откажитесь от спортивных рекордов и предпочтите за руль не садиться.

Овен

Вокруг Овнов будут сплошные скандалы, интриги, расследования. А также подковерные игры. Поэтому очень внимательно следите за тем, что и кому вы говорите, доверять сейчас никому не стоит, особенно на работе. Сотрудничества и договоры пока тоже отложите. Выходные проведите с близкими, с ними вы сможете расслабиться и выдохнуть.

Телец

Держите ушки на макушке – вам должна прийти новость, которая поможет вам проявить себя уже в ближайшее время. Эту неделю можно назвать неделей помощи и поддержки – окружающие в них нуждаются, а вы способны обо всех позаботиться. «Плюсик в карму» вам гарантирован.

Близнецы

Витать в облаках и мечтать очень приятно, но возвращаться в реальный мир все равно придется, причем не просто так, а закатав рукава повыше. Чем интенсивнее и эффективнее вы будете трудиться, тем выше шанс, что руководство вас заметит и поощрит. Ближе к концу недели хорошо заводить полезные знакомства, а воскресенье проведите в тишине.

Рак

Неделя больше подходит для планирования, нежели для активных действий. Новых проектов лучше пока не начинать, но уже можно готовить почву для перемен, задавать вопросы и подбрасывать идеи нужным людям, чтобы вас запомнили и оценили по достоинству. И обратите внимание на образ жизни – избавляйтесь от вредных привычек и прививайте полезные.

Лев

Хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам. Таков должен быть ваш девиз в начале недели, если вы хотите добиться желаемого. Только при этом не нудите и не поучайте окружающих, они сейчас слишком обидчивы. Со среды вы будете блистать и сможете достичь цели. Выходные проведите в компании, одиночество не для вас.

Дева

Трудолюбие Дев будет замечено, и вам поручат важную задачу, которая поможет вам взойти на следующую ступень карьерной лестницы или занять более высокое положение в обществе. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, не копите дела, свободное время вам пригодится для отдыха, спорта и хобби.

Весы

Весы снова нарасхват. Всем и каждому нужны ваши помощь, поддержка и советы. Чтобы вас хватило на всех и на все, вам обязательно нужно отдыхать и не экономить на сне. Знакомьтесь, проявляйте себя – у вас появится возможность заручиться поддержкой новых знакомых, которые поспособствуют вашему продвижению и процветанию.

Скорпион

Скорпионы успешно шли к своим целям на прошлой неделе, они много сил и времени вложили в свое дело. И на этой неделе вы уже сможете увидеть первые результаты своего упорного труда.

Продолжайте в том же духе, вы сейчас в ударе и сможете добиться многого. Для вас тот же совет, что и для многих: не переутомляйтесь, обязательно находите время для полноценного отдыха.

Стрелец

Неделя предстоит напряженная. Многое пойдет не по плану, что-то будет ломаться, то и дело начнут возникать задержки и проволочки, на работе могут быть проверки и замечания в ваш адрес. Нужно быть готовыми ко всему и постараться подстелить соломки где только можно. К тому же ваша поддержка потребуется близким. Не отказывайте, вы поддержите – и вас тоже поддержат.

Козерог

Козероги все в делах. Вам захочется доказать всему миру, что вы все можете и вообще круче всех. Не стоит лезть из кожи вон, важные люди и так в вас не сомневаются. А за этой суетой вы можете упустить отличную возможность – вам сделают предложение, от которого отказываться не стоит.

Водолей

Водолеи – личности яркие, а потому задача быть как можно незаметнее дастся вам с трудом. Но ее стоит выполнить, чтобы не нарваться на конфликт. Даже если вы видите, что кто-то наделал глупых ошибок, не стоит тыкать человека носом, лучше аккуратно это исправьте.