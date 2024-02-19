Время перемен! Какие знаки зодиака ждут глобальные события с 19 февраля

Раки

Для Раков это будет день перемен. Резко изменяющиеся условия на работе и дома могут привести Вас к ощущению, что Вы теряете почву под ногами, но не стоит паниковать, Вы сможете быстро ко всему этому адаптироваться. Самое время задуматься о будущем и начать строить планы, как на ближайшее время, так и на далекую перспективу.

Скорпионы

Скорпионам следует быть решительней во всех сферах жизни. Чтобы быть эффективными в работе, Вам следует принимать решения быстро и так же быстро находить способы решения поставленных задач. В вопросах дома и семьи необходимо проявить инициативу. Если есть неразрешенные конфликты, то вернуть мир Вы сможете, лишь самостоятельно сделав первый шаг.

Рыбы

Ваша вспыльчивость и эмоциональность могут подтолкнуть Вас к тому, что Вы ненароком обидите кого-то из членов семьи или близких друзей. Контролируйте свои эмоции и следите за словами, чтобы не допустить разлада в отношениях. Ближе к концу дня ожидайте приятный сюрприз в виде интересного предложения или неожиданной встречи со старыми друзьями.

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