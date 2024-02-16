Три знака зодиака, которых ждет денежное поступление с 16 февраля и до конца месяца

Эти баловни судьбы могут рассчитывать на увеличение материального достатка. Денег станет вдвое больше. Астролог Людмила Митрохина обещает этим знакам зодиака стабильный доход и денежное поступление с 16 февраля и до конца месяца.
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Марс в Водолее приготовил щедрый подарок для Раков. И хотя представители этого созвездия любят перепроверят информацию, делать выводы они не спешат. В период с 16 февраля Раки займут позицию выжидания. Это пойдет им на пользу. Интуиция этого знака зодиака станет более чуткой, и если они направят ее в правильное русло, то точно разбогатеют.
Скорпион как никогда будет близок к финансовому успеху. Он проявит свой дар убеждения, согласится на компромисс и при необходимости пойдет на риск, взвесив все за и против. Скорпионы станут идеальным кандидатом в фавориты для Марса. Им следует сконцентрироваться на заработке и не тратить средства просто так.
Звездный час ждет Рыб. Если они прислушаются к мнению знакомых и подключат к решению своих проблем старые связи, то станут лидерами. Это даст им положительный результат. Марс подарит им денежное вознаграждение и поможет найти дело, с помощью которого они в будущем смогут получить хорошую прибыль. Вот кого ждет белая полоса везения.
По материалам 7days