Три знака зодиака, которых ждет денежное поступление с 16 февраля и до конца месяца

Эти баловни судьбы могут рассчитывать на увеличение материального достатка. Денег станет вдвое больше. Астролог Людмила Митрохина обещает этим знакам зодиака стабильный доход и денежное поступление с 16 февраля и до конца месяца.

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Марс в Водолее приготовил щедрый подарок для Раков. И хотя представители этого созвездия любят перепроверят информацию, делать выводы они не спешат. В период с 16 февраля Раки займут позицию выжидания. Это пойдет им на пользу. Интуиция этого знака зодиака станет более чуткой, и если они направят ее в правильное русло, то точно разбогатеют.