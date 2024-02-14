Ваши силы растут! К каким знакам зодиака судьба развернется с 14 февраля

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Таролог Галина Янко представила прогноз на среду.

Благоприятный день в отношении здоровья. 

Тельцы

Если в последнее время вы чувствовали себя не лучшим образом, то сейчас вы можете заметить некоторое улучшение своего здоровья. Но даже в этом случае пройдет немало времени, прежде чем вы почувствуете себя полностью здоровым. По этой причине вы можете не успеть сделать столько, сколько планировали. 

Скорпионы

Прекрасное самочувствие и обаяние не будут иметь границ, чтобы максимально подчеркнуть свою привлекательность, отправляйтесь в салон красоты. Можно не стричься, а просто сделать модную укладку или новый маникюр. В любом случае результат вас порадует. 

Водолеи

Ваши силы растут, организм активно функционирует. Начните сегодня соблюдать меру в еде и алкоголе, и вы надолго сохраните этот настрой и убережете себя от лишних килограммов. Вы бодры и не нуждаетесь в дополнительных углеводах. Не отказывайте себе во вкусной и полезной пище, просто питайтесь сбалансированно.

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