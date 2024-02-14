Ваши силы растут! К каким знакам зодиака судьба развернется с 14 февраля

Скорпионы

Прекрасное самочувствие и обаяние не будут иметь границ, чтобы максимально подчеркнуть свою привлекательность, отправляйтесь в салон красоты. Можно не стричься, а просто сделать модную укладку или новый маникюр. В любом случае результат вас порадует.

Водолеи

Ваши силы растут, организм активно функционирует. Начните сегодня соблюдать меру в еде и алкоголе, и вы надолго сохраните этот настрой и убережете себя от лишних килограммов. Вы бодры и не нуждаетесь в дополнительных углеводах. Не отказывайте себе во вкусной и полезной пище, просто питайтесь сбалансированно.

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