Гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля для всех знаков зодиака

Неделя снова напряженная. Будем злиться, раздражаться, нервничать и ругаться на ровном месте, по поводу и без. И тут важно держать себя в руках, не распыляться на всякую ерунду типа бессмысленных конфликтов, а спокойно идти к цели. Главное, чтобы целью не было поссориться со всем миром. Коллективные дела пойдут не очень бойко, зато самостоятельная работа пойдет отлично.

Инструкция такова: не тяните одеяло на себя, никого не оскорбляйте, говорите людям комплименты, медитируйте и гуляйте. Должно получиться неплохо.

С чем еще предстоит столкнуться и что с этим делать каждому знаку Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Рыбы

Вам будет казаться, что все специально пытаются вывести вас из себя. Выдыхайте, это просто такая неделя. И воздержитесь от авантюр, для них не время.

Любовь

Семейным представителям знака стоит позаботиться о близких, а свободным можно знакомиться в середине недели, у этого знакомства вполне может быть продолжение.

Финансы

В начале недели не тратьте денег, а в конце – не давайте в долг. В середине – не слушайте ничьих советов, поступайте с деньгами так, как считаете нужным.

Здоровье

Никакого переутомления. Это касается и физических нагрузок, и интеллектуального напряжения. И поберегите нервы.

Овен

Как бы ни было трудно это признавать, но все-таки вы не супергерои и у вас может что-то не получаться. Позвольте себе это, это не так страшно, как вам кажется. Добавьте оптимизм и позитивный настрой – именно это позволит вам и отлично спланировать свое будущее, и получить удовольствие от жизни.

Телец

Тельцы находятся в интересном состоянии. С одной стороны, вы будете общительны, и это хорошее время для поиска единомышленников и объединения с другими людьми. С другой стороны – вряд ли вы будете слышать кого-то кроме себя, и это может изрядно подпортить отношения с окружающими. Постарайтесь прислушиваться к людям.

Близнецы

У Близнецов возникнет чувство, что время остановилось – дела практически перестанут двигаться, и это будет невероятно вас раздражать. Ваша основная задача – не срываться на своих ближних. Да, все идет не так, как вы задумывали, но вспомните, как вы прекрасно импровизируете. А плохое настроение исправляется прогулками и спортом.

Рак

Раки почувствуют ветер перемен. Вас так и будет подмывать все изменить прямо сейчас. И для этого даже возникнут предпосылки. Но вам нужно пока сдерживать эти души прекрасные порывы, еще не время. Потерпите до марта, а сейчас окружите себя комфортом, уютом и приятными людьми.

Лев

Обычно уверенные в себе и своем мнении Львы на этой неделе начнут сомневаться во всем на свете. В этом есть смысл – мошенники вокруг активизировались, а так вы не позволите им вам навредить. Все дела назначайте на первую половину недели, потому что во второй половине наступает время для отдыха – сначала активного, а в воскресенье – спокойного и уединенного.

Дева

Как говорится, есть время разбрасывать камни, и есть время их собирать. Сейчас время их собирать – в том смысле, что на данный момент вы имеете дело с последствиями своих действий. Нужно завершать старые дела, исправлять ошибки, мириться и восстанавливать разорванные связи. А в выходные – отдыхать с пользой для здоровья.

Весы

Вокруг Весов стоит хаос. Дела идут не по плану, в жизнь вторгаются люди из прошлого, все выходит из-под контроля. Что ж, вы умеете адаптироваться, и вам все это не помешает проявить себя с самой лучшей стороны. Кроме того, если вы присмотритесь, увидите, как люди себя проявляют в стрессовой ситуации, и многое про них поймете.

Скорпион

Скорпионы продуктивны и успешны как никогда. У вас будет получаться все, за что вы ни возьметесь: учеба, работа, знакомства, спорт. Главное – упорный труд. Да, для этого требуется много энергии и энтузиазма, и у вас все это в наличии. Только не забывайте давать себе передышки, чтобы силы внезапно не закончились в самый неподходящий момент.

Стрелец

Стрельцам стоит провести эту неделю тише воды ниже травы. Мало того, что неделя чревата ссорами, травмами и авариями, так она еще плоха для коллективной работы и шумных мероприятий. Возможно, тихо отсиживаться скучновато, зато безопасно. К тому же на вас навалится такое количество дел, что вам все равно будет некогда заниматься чем-то другим.

Козерог

Козерогам предстоит проявить чудеса тактичности и дипломатии. Когда атмосфера накалена и буквально все выводит из себя, очень сложно подавить желание на ком-нибудь сорваться. Но вам придется совершить этот подвиг, чтобы не расхлебывать последствия конфликтов. Постарайтесь, у вас получится.

Водолей

Хорошая неделя, чтобы закатать рукава и посвятить себя работе. Будьте терпимее и проявляйте заботу по отношению к окружающим – время непростое, а вам не помешают союзники. А если на пороге возникают люди из прошлого, вы можете их выслушать, можете извлечь из их слов нечто любопытное, но давать им второго шанса не стоит.