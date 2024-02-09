Овны, Близнецы, Львы, Девы и другие знаки — везунчики на неделе с 12 по 18 февраля: карьера, деньги, любовь

Астролог Ирина Душкина в свежем прогнозе назвала знаки зодиака, которые станут везунчиками на неделе с 12 по 18 февраля, их ждет успех сразу в нескольких сферах, и в карьерном плане, и в материальном, и в личных отношениях.

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Овны будут ощущать себя легко, непринужденно и легкомысленно во всем. Это позволит им отмахнуться от проблем. Первая половина недели отлично подойдет для решения рабочих вопросов, а вот на выходных стоит позволить себе поразвлечься и получить удовольствие от встречь с близкими. Овны задумаются о смене работы, многим захочется увеличить свой заработок на фоне возросших финансовых трат. Стабильным будет оставаться здоровье, новые поклонники могут заявить о себе, как о возможном партнере для серьезных отношений.

Активным этот период будет и для Близнецов. На первый план выйдет профессиональная сфера и бизнес. У представителей этого знака едва ли останется время на что-то другое. Даже семейные дела сместятся на второй план. При этом Близнецы могут рассчитывать на крепкое здоровье и отменное финансовое положение.

Ощутят подъем и оптимизм Львы. Это будет связано с творческим процессом и профессиональной сферой. Осторожность не помешает в поездках, возможны травмы при занятии спортом. Львов будут окружать новые поклонники. А вот финансы стоит поберечь, сдержанность будет уместной и в эмоциональном плане. Иначе можно испортить свою репутацию среди близких.

Быстро будут решать свои дела прозорливые Девы. Они уделят внимание учебе, повышению квалификации и потенциалу на службе. В романтической сфере будет полезно сменить подход, нестандартные решения позитивно скажутся на общении со второй половинкой. Здоровье и финансы этого знака зодиака будут стабильными.

Для Весов этот период обещает быть позитивным и гармоничным. Особенно в плане романтических отношений. Весы проявят свою эмпатию, интуиция поможет им восстановить душевное состояние. В профессиональном плане успеха добьются те, кто занят творческими проектами. В материальном плане лучше проявить экономность и бережливость.

Особенно успешным этот период станет для Стрельцов. Они могут рассчитывать на хорошие перспективы в сфере финансов. Им удастся улучшить свое материальное положение. Добиться этого можно благодаря новым перспективным источникам дохода. В карьерном плане все стабильно, успешно и эффективно. Вторая половина недели будет положительна для романтических свезей. Выходные можно провести рядом с теми, кто особенно дорог.

У Рыб наступит романтический период. В начале недели о себе могут напомнить давние поклонники, которые несколько месяцев не выходили на связь. Кому-то удастся возобновить отношения. Перемены ждут и в профессиональном плана, финансовая часть будет стабильной. Им важно беречь здоровье и снизить свою эмоциональную погруженность.

По материалам marieclaire