Какие испытания и беды принесет новолуние в Козероге всем знакам зодиака — отсчет с 10 февраля

Ведический астролог Ирина Орлова дала понять, что новолуние в Козероге каким-то образом скажется на всех знаках зодиака без исключения, кому-то оно принесет беды, невзгоды, испытания или проверку на прочность. Это явление войдет в силу 10 февраля в 01:59 по московскому времени. Рождение Луны в астрологии принято считать неблагоприятным событием. В этот период стоит проявить осторожность и сдержанность, не планировать важных дел и не принимать решения в финансовой части.

День накануне, 9 февраля, считается еще более тревожным, беспокойным и эмоциональным. Луна — это планета ума, в этот период у всех знаков зодиака на первый план выйдет восприимчивость.

Овны устали от работы, их будут раздражать коллеги. Важно, не поссориться с окружающими. Тельцы будут остро переживать проблемы в мире.

Отчаяние ощутят Близнецы, стресс возникнет без всяких на то причин. Раки будут страдать из-за того, что их отношения с окружающими разладились. Львов подведет здоровье, они будут слишком конфликтными. Девы переживают за детей, их ждут семейные хлопоты. Весы с трудом сохраняют душевное спокойствие. Их обуревают переживания и страхи. Скорпионы не могут достичь понимания с близкими.

Стрельцы остро переживают из-за финансов. Нестабильность угнетает восприятие Козерогов.

Водолеи тяготеют к одиночеству и тут же погружаются в страдание из-за своей ненужности. Рыбы недовольны всем и всеми вокруг.

По материалам 7days