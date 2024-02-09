Каким знакам зодиака нужно заняться здоровьем с 9 февраля

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Таролог Аделина Панина представила прогноз на пятницу.

Благоприятный день в отношении здоровья. 

Скорпионы

Скорпионов, мечтающих о ребенке, ждет благоприятный день. Положение планет относительно вашего знака говорит о том, что сегодня ваши шансы на зачатие значительно увеличатся. Если вы подойдете к вопросу деторождения осознанно, проведите ночь любви со своей второй половинкой. Судьба малыша, зачатого сегодня, сложится благополучно. 

Стрельцы

Планирующие завести ребенка, также воспрянут духом сегодня. В данной планетарной фазе не стоит разбрасываться энергией, нужно думать о важных делах. Ребенок, зачатый сегодня, с раннего детства будет демонстрировать удивительные способности. Благодаря интуиции он избежит многих несчастий. 

Водолеи

Вам не грозит плохое самочувствие, гороскоп здоровья утверждает, что сил и энергии будет более чем достаточно. Активность пойдет вам на пользу, сегодняшний день благоприятен для занятий спортом, прохождения различных процедур. 

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