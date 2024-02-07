Что ждет Тельцов, Стрельцов, Львов и Козерогов с 8 по 15 февраля — карьера, деньги, любовь

Новолуние 9 февраля отразиться на самочувствии некоторых знаков зодиака, погрузив их в меланхоличное состояние. Еще один важный аспект — Марс, переходящий в созвездие Водолея. Астролог Людмила Митрохина поделилась, чего ждать в этот период до 15 февраля.

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Тельцам как никогда захочется стабильности. Именно погружение в скучные ежедневные рутинные дела сделает их счастливее. Звезды советуют им воспользоваться этим настроением для того, чтобы раскрыть творческий потенциал. Также важно удержать авторитет на службе. Уже после 10 февраля Тельцы получат шанс проявить себя перед вышестоящем руководством и заслужить хорошую премию или надбавку к зарплате.

Львам стоит уделить внимание карьере. До 15 февраля этот знак зодиака может преуспеть в этой сфере. Главное — не жертвовать личным счастьем и позаботиться о близких. Иначе Львы могут наступить на те же грабли, которые приведут их к одиночеству, но вместе с тем процветанию на службе. Здесь важен баланс.

Дать волю воображению следует Стрельцам. Тогда они смогут реализовать все своим смелые проекты. Важно отказаться от границ, просто довериться судьбе. Конкуренты останутся позади, если Стрельцы решат попробовать что-то новое. Им важно беречь свои силы, погружаясь в творческую работу. Также будет полезным поменять сферу деятельности.

Козероги до 15 февраля будут учиться чему-то новому. В этот период проще усваивать информацию. Все знания позже будут применены на практике. Не помешает записаться на тренинги по саморазвитию. Полезно также будет отправиться в командировку, там они наберутся опыта у старших коллег и партнеров.

По материалам 7days