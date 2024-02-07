Миссия Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков: фавориты Вселенной — таро-прогноз до 29 февраля

Таролог Юлия Азизбаева в своем прогнозе рассказала о том, какая миссия будет у некоторых знаков зодиака в феврале. Каждый из них проявит свою сильную сторону.

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Овнов ждет непростой месяц. Ожидаются, как позитивные моменты, так и сложности. И они будут связаны в первую очередь с мужчиной. При этом Овны могут начать новое дело, решить какую-то затянувшуюся ситуацию. Препятствовать успеху этого знака могут мужчины, которые находятся в позиции руководителей, это могут быть и партнеры по бизнесу или просто важный близкий человек. Этот мужчина будет тормозить важные процессы, не слыша доводов и просьб.

Тельцов ждет спокойный и позитивный период. Этот знак зодиака благодаря своей личной энергии будет управлять окружающими, занимая лидирующие позиции. Любая ссора или спор приведет к примирению. На службе можно позволить себе немного расслабиться. Судьба сама принесет Тельцам желаемое на блюдечке с голубой каемочкой. Стресс возможен лишь в отношениях с любимыми. Тельцы могут встретить того, кто попытается их увести из отношений. Одинокие представители знака познакомятся с несколькими поклонниками сразу.

Близнецы ощутят, что сложности и заботы давят на них неподъемным грузом. В феврале им едва ли удастся сбросить этот балласт с плеч. Выйти из такого затянувшегося положения поможет опытный наставник. Близнецам стоит начать обучаться чему-то новому, найти партнеров, которые станут помощниками. Месяц лучше посвятить работе. Им будет полезно вкладывать в себя, в будущем такое вложение окупится сторицей.

Раки будут искать смысл жизнь. Кому-то может показаться, что судьба подкидывает массу новых проблем. Возможно, они движутся не в том направлении. Тут важно сохранять спокойствие. Тогда удастся обойти все неприятности и прийти к успеху кратчайшим путем. Именно такие испытания приведут их к новым достижениям и росту над собой. Лучше переключиться на личную жизнь. Будет важное знакомство.

По материалам 7days