Какие знаки зодиака ждут удары судьбы с 8 февраля

Неблагоприятный день в отношении карьеры.

Близнецы

Коллеги и начальство могут быть чересчур требовательны, а вы можете почувствовать раздражение по этому поводу. Сможете ли вы проявить философский подход, даже если на вас отовсюду давят? Если ничего не получится, соединение Луны и Юпитера подскажет, чем можно поднять настроение. Подумайте о том, чтобы вложить деньги в спа-сеанс или бассейн - это поможет вам избавиться от напряжения.

Весы

Кто-то на работе может тихо воспользоваться своим преимуществом перед вами. Поскольку благоразумный и проницательный Сатурн продолжает свое путешествие по Рыбам, вам может показаться, что вы принесли слишком много жертв, даже если они были сделаны от чистого сердца. И все же, в конечном счете вы останетесь в выигрыше, нужно лишь на время отступить.

Стрельцы

Вы хотите посотрудничать с кем-то в реализации новаторской идеи, но неблагоприятные аспекты советуют проявить осторожность. Убедитесь, что вы оба находитесь на одной волне, прежде чем вас охватит азарт. Тем не менее, вы более чем готовы использовать новые возможности.

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