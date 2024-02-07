Какие знаки зодиака могут лишиться всех денег с 7 февраля

Близнецы

Деньги могут утекать сквозь пальцы, как вода, так как импульсивный планетарный аспект намекает на то, что траты могут стать для вас способом внести оживление в вашу жизнь. В конце концов, жить было бы совсем не весело, если бы вы всегда были осторожны с деньгами. Но именно сегодня траты должны быть разумными. Если это инвестиция, то в дальнейшем вы получите отдачу. Если нет, остановитесь, пока не зашли слишком далеко.

Скорпионы

Вам нужно перезарядиться и сегодня - один из тех дней, когда совершенно необычное занятие по собственной прихоти может зарядить вас энергией как ничто другое. Если вы чувствуете себя подавленным недавними событиями или нуждаетесь в отдыхе от напряженной ситуации, это может быть именно то, что нужно. А если при этом вы будете двигать своим телом, тем лучше.

Козероги

Чье-то мнение может привести к падению уверенности в себе, если вы позволите запудрить вам мозг. Ключ к прогрессу заключается в том, чтобы игнорировать чужие слова. Результат, которого вы добьетесь, докажет, что в вас зря сомневались.

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