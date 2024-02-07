Какие знаки зодиака могут лишиться всех денег с 7 февраля

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Таролог Аделина Панина представила прогноз на среду.

Близнецы

Деньги могут утекать сквозь пальцы, как вода, так как импульсивный планетарный аспект намекает на то, что траты могут стать для вас способом внести оживление в вашу жизнь. В конце концов, жить было бы совсем не весело, если бы вы всегда были осторожны с деньгами. Но именно сегодня траты должны быть разумными. Если это инвестиция, то в дальнейшем вы получите отдачу. Если нет, остановитесь, пока не зашли слишком далеко. 

Скорпионы

Вам нужно перезарядиться и сегодня - один из тех дней, когда совершенно необычное занятие по собственной прихоти может зарядить вас энергией как ничто другое. Если вы чувствуете себя подавленным недавними событиями или нуждаетесь в отдыхе от напряженной ситуации, это может быть именно то, что нужно. А если при этом вы будете двигать своим телом, тем лучше. 

Козероги

Чье-то мнение может привести к падению уверенности в себе, если вы позволите запудрить вам мозг. Ключ к прогрессу заключается в том, чтобы игнорировать чужие слова. Результат, которого вы добьетесь, докажет, что в вас зря сомневались. 

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