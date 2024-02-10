Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля для всех знаков зодиака

В начале недели сконцентрироваться будет трудно, мы предпочтем витать в облаках. Надо постараться и собрать себя, иначе можно наделать совсем уж глупых ошибок.

К среде напряжение возрастет, и это взвинченное состояние останется с нами до конца недели. Так что прикладываем все усилия, чтобы не перессориться друг с другом. Может даже показаться, что кругом одни враги и никто нас не понимает… И это почувствуют практически все.

Однако даже с этим можно вполне успешно бороться: на пользу пойдут любые физические нагрузки – плавание, танцы, легкая атлетика, в конце концов, просто погулять на свежем воздухе.

Teleprogramma.pro расскажет, какие еще события предстоят каждому из знаков Зодиака.

Водолей

Очень важно, какое сейчас у Водолеев складывается окружение. Дела нужно вести только с теми, кому вы точно можете доверять.

Любовь

Для романтики не время – на этой неделе вы не способны критически мыслить и можете угодить в отношения, которые плохо для вас закончатся.

Финансы

Зато с деньгами все хорошо – финансовая удача на вашей стороне. Обратите внимание на предложения, которые вам поступают, среди них есть весьма выгодные.

Здоровье

А поступившие деньги как раз стоит потратить на здоровье. Пройти обследование, до которого никак не доходили руки, посетить стоматолога или, может, начать пить курс витаминов.

Овен

Овнам вернется все то, что они вкладывают сейчас. А самый важный ресурс на данный момент – люди. Как вы к ним отнесетесь, чему научите, как будете помогать, общаться, – все это к вам не раз еще вернется, как улыбка в песне Крошки Енота. Не скупитесь на внимание и поддержку, тем более что вам на этой неделе все дается легко.

Телец

Тельцы в ударе. Перипетии прошлой недели подошли к концу, и вы готовы начать новую жизнь. Кто-то из вас решит избавиться от вредной привычки, кто-то возьмется за новый проект, кто-то займется улучшением образа жизни, а кто-то – карьерой. И надо сказать, что у вас прекрасно это получится.

Близнецы

Неделя будет как вы любите – полная событий, самых разных встреч и общения. Дел будет невпроворот, но вы к этому готовы, энергии хоть отбавляй. Однако пока не переходите к активным действиям и реализации задуманного – это время для переговоров и обдумывания предложений. В выходные обязательно отдыхайте и восстанавливайте силы.

Рак

Раков подхватит бурный водоворот дел, вам предстоит едва ли не находиться в двух местах одновременно. Если у вас есть привычка опаздывать, знайте, на этой неделе вы себе такую роскошь позволить не можете. Четко планируйте дни и выходите заранее. И окружите себя надежными людьми, которые в случае чего помогут и подстрахуют.

Лев

Львам тоже стоит заняться планированием. Расставьте приоритеты, определите, что нужно сделать прямо сейчас, а что прекрасно потерпит до лучших времен. Не стесняйтесь проявлять себя, демонстрировать свои навыки и достижения руководству. Это все нужно для вашего дальнейшего роста.

Дева

Девы будут уверены в своей непогрешимости. И действительно, чаще всего вы будете правы в своих суждениях, сможете разобраться в том, в чем другие не смогли, добиться результата там, где другие только руками разводили. Но чтобы не испортить себе этот триумф конфликтами, постарайтесь не смотреть на людей свысока –этого никто не любит.

Весы

Дела на этой неделе пойдут у Весов из рук вон плохо. В документах ошибки, в хождениях по инстанциям проволочки, еще и переругаетесь со всеми… Есть лучший рецепт, как этого избежать – больше отдыхайте, путешествуйте, выбирайтесь в интересные места. Для дел неделя все равно неподходящая, а для отдыха – очень даже удачная.

Скорпион

Скорпионы будут продуктивны и настроены на успех. Во всех важных делах лучше ни на кого не рассчитывать, а полагаться исключительно на себя – слишком уж все вокруг рассеянные. Правда, отдыхать вам будет совсем некогда, придется трудиться в поте лица. Не переживайте, все усилия окупятся. Выходные проведите дома.

Стрелец

Стрельцы будут купаться в лучах если не славы, то общественного внимания. Это отличный момент, чтобы показать людям, от которых зависит ваша дальнейшая карьера, насколько вы хороши и незаменимы. Логично было бы сказать, вечерами и на выходных хорошо бы отдыхать в тишине, но нет – вам сейчас одиночество противопоказано. Встречайтесь с друзьями, общайтесь с близкими.

Козерог

Главные трудоголики зодиакального круга проявят себя во всей красе. Вы будете работать с утра до ночи, и на выходных тоже не откажетесь от возможности эффективно потрудиться. И, как и многим, вам предстоит работать самостоятельно, без посторонней помощи – такая уж выпала неделя. Самое интересное, что вы умудритесь получить удовольствие от всего этого процесса. А потом и от результата.

Рыбы

Начало недели Рыбы встретят в полной прострации. А в таком состоянии работа не пойдет, постарайтесь взять отгул хотя бы на понедельник. Вам нужно позаботиться о себе, позаниматься приятными вещами, подумать о планах. И окружайте себя людьми, с которыми вам радостно. Особенно в выходные.