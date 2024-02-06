Какие три знака зодиака ждут неприятности с 6 февраля - здоровье

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Овны

Постарайтесь взглянуть на жизнь под новым углом, сегодня нельзя не поддаваться плохому настроению. Постоянное напряжение ослабляет защитные силы организма. В середине дня головная боль застанет вас врасплох.

Весы

Если сегодня вы почувствуете боль и жжение в глазах, найдите возможность обратиться к офтальмологу. Положение планет неблагоприятно влияет на ваше зрение. Чтобы облегчить симптомы конъюнктивита, гороскоп советует промывать глаза отваром ромашки или физраствором.

Козероги

Если у вас часто болит горло, проанализируйте свое поведение. Скорее всего, психологические факторы, например невысказанные обиды, сыграют значительную роль в течении болезни. Сегодня не перегружайте нервную систему, если не хотите заболеть. Планетарное влияние может проявиться в виде душевной апатии и вялости.

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