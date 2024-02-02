Тельцов, Близнецов, Водолеев и Рыб ждет мощный карьерный рывок в феврале — фортуна повернется лицом

Астролог Руслана Краснова поделилась прогнозом на февраль, назвав знаки зодиака, которые добьются карьерных высот. Им улыбнется удача. Вселенная подарит шанс реализовать все своим мечты.

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Тельцам стоит обратить внимание на свое здоровье, особенно до 5 февраля им советуют опасаться травм. Однако в карьером плане месяц обещает быть ярким и насыщенным. До середины февраля Тельцы могут проявить себя и заслужить похвалу вышестоящего руководства. Третья декада месяца принесет этому знаку зодиака новую должность. Будет не лишним пойти на обучающие курсы по повышению квалификации, и сделать это нужно после 20 февраля.

На первый план для Близнецов выйдет тема финансов и здоровья. Им советуют бережнее относиться к финансам. Есть риск травм и аварий. Вторая половина февраля принесет успех на службе, начальство обратит внимание на своих фаворитов. На работе ждут позитивные перемены. Этот период идеально подойдет для самопознания и духовного развития, полезно будет также подумать о новом смысле жизни.

Многообещающим февраль станет и для Водолеев. Их ждут достижения в карьере и в бизнесе. На этом фоне появится возможность и для роста доходов. На вершине окажутся те представители знака, которые занимаются творчеством, продажами, товарами для красоты или интерьером. Во второй декаде месяца стоит избегать лишних трат, это отрицательно скажется на семейном бюджете. Лучше уделить внимание обучению, записаться на курсы.

До 5 февраля Рыбы получат шанс подняться по карьерной лестнице и увеличить доход. Но для этого им стоит проявить свою активность. Новая сфера деятельности принесет им успех и возможность развития своих навыков и талантов. Еще до середины месяца Вселенная подарит им перспективы делового знакомства и новых отношений.

По материалам 7days