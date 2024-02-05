Каким знакам зодиака улыбнется небывалая удача с 5 февраля

Благоприятный день в отношении карьеры.

Тельцы

Ваши идеи могут показаться кому-то эксцентричными, но для вас они вполне логичны, так что не позволяйте сомнениям окружающих сбить вас с толку. То, что вы задумали, может быть чем-то необычным и выходом из зоны комфорта, который может быть одновременно захватывающим и пугающим. Однако как только важные люди в вашей жизни увидят, что ваш план работает, они тут же поддержат вас.

Девы

Вы можете сомневаться, стоит ли делиться новостями или информацией или оставить их при себе. Поскольку знание - сила, желание сохранить все в тайне может показаться лучшим вариантом. Если вы все-таки выскажетесь, новости могут быстро распространиться. Это не проблема, если вы не против, но если у вас есть план, для успеха которого необходим элемент неожиданности, то лучше пока помолчать.

Водолеи

Вы будете готовы инвестировать в свою творческую сторону, исследуя проекты, в которых вы можете продемонстрировать свои навыки. Меркурий и его постоянное соединение с энергичным Ураном могут подтолкнуть к поиску новых платформ для самовыражения.

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