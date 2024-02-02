Овны, Тельцы, Стрельцы и Козероги озолотятся в феврале — распихают деньги по карманам: Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на февраль, назвав знаки зодиака, которые сумеют добиться стабильного материального положения. Вселенная одарит их деньгами, которые перекроют все нужды.

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Овны будут активно строить свою карьеру именно в феврале. Многим предстоит работать на перспективу. Поддержку им окажут друзья, а новые проекты принесут удачное партнерство. Овнам стоит соглашаться на поездки и путешествия. Хотя все это потребует немалых трат. Однако без финансов этот знак зодиака точно не останется. В феврале их ждет высокая прибыль, денег будет достаточно.