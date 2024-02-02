Овны, Тельцы, Стрельцы и Козероги озолотятся в феврале — распихают деньги по карманам: Глоба

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот, YouTube

Эти знаки зодиака окажутся на вершине своей удачи.

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на февраль, назвав знаки зодиака, которые сумеют добиться стабильного материального положения. Вселенная одарит их деньгами, которые перекроют все нужды.

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Овны будут активно строить свою карьеру именно в феврале. Многим предстоит работать на перспективу. Поддержку им окажут друзья, а новые проекты принесут удачное партнерство. Овнам стоит соглашаться на поездки и путешествия. Хотя все это потребует немалых трат. Однако без финансов этот знак зодиака точно не останется. В феврале их ждет высокая прибыль, денег будет достаточно.

Тельцы в феврале встретят любовь и возьмутся за личную реализацию, что в свою очередь принесет им хорошую прибыль. Особенно в третьей декаде месяца: тут и перспективы роста, и новые планы. Выгоду стоит ждать и от партнеров, работы у представителей этого знака зодиака будет много. Тельцы могут рассчитывать на карьерный рост, который принесет им крупные перемены. Их поддержат старшие покровители.

Период финансового достатка прослеживается и у Стрельцов. Им выпадет шанс реализовать все своим планы. Там, где речь зайдет о заработках, этот знак зодиака может рассчитывать на своих близких и коллег. Сотрудники принесут им пополнение капитала. В связи с этим представители знака зодиака могут улучшить жилищные условия. Командировки будут интересными и продуктивными.

В феврале Козерогам выпадет шанс проявить себя и добиться высот в самореализации. Это время ставить перед собой большие цели. Особенно во второй декаде месяца, когда Козероги будут расширять свои материальные возможности. Судьба даст им шанс заручиться финансовой стабильностью, друзья окажут поддержку.

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