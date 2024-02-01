Овны, Тельцы, Близнецы, Раки и все знаки зодиака: гороскоп Тамары Глобы на февраль — карьера, деньги, любовь

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на февраль 2024 года, рассказав, что ждет каждый знак зодиака в последний зимний месяц.

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Овны

Для Овна в феврале его сила будет заключаться в делах, которые имеют прямое отношение к карьере. Он будет целеустремлен в том, чтобы добиться успеха. И в то же время это работа на перспективу. Сила Овна будет посвящена дружбе. Новые проекты и дела придут в их жизнь вместе с приятельскими отношениями, партнерами во многом станут именно друзья. Их ждет открытие нового мира, поездки и путешествия. А также Овны могут рассчитывать на хорошую прибыль. Тратиться им придется на любовь, увлечения и развлечения. Для них в феврале характерная свобода воли, свобода дружбы, многих ждут свободные отношения. Тем, кому дорога семья, лучше проявить осторожность и внимательность к своему партнеру. В конце месяца придется экономить.

Тельцы

Вдали от дома они могут встретить свою любовь. Во многих аспектах изменятся отношения с дальними партнерами. Тельцы могут рассчитывать на хорошую прибыль: февраль готовит им возможность творческой и личной реализации. Третья декада месяца принесет Тельцам перспективы роста и развития. И они будут касаться в первую очередь материального и делового плана. Друзья помогут во всех делах. Путешествия изменят жизнь Тельцов. Отношения с дальними партнерами принесет хорошую выгоду, прибыль и личный успех. Параллельно с этим, руководство, особенно во второй декаде февраля, буквально прибавит Тельцам работы. И это не только новые указания и дела, но и возможность карьерного роста: крупные перемены идут там, где речь заходит о целях. Друзья станут помощниками, поддержат старшие покровители. Осторожность нужна там, где Тельцы будут определяться со своими целями.

Близнецы

Близнецы проявят силу характера, что поможет укрепить те перемены, которые вошли в их жизнь еще в январе. Эти события также связаны и с силой свободы, новых возможностей, перемен, которые касаются взглядов, это полное обновление. В первой декаде месяца этому знаку зодиака предстоит приложить усилия, чтобы удержать переменчивые события. Будет немало расходов, но тут помогут накопления, старые связи и проверенные друзья. Опорой станут родственники и старые знакомые. Внимания потребуют дела детей, их жизнь меняется. Вторая половина месяца принесет дороги и влияние дальних партнеров. Близнецам стоит ставить перед собой крупные задачи и стремиться к их реализации в будущем.

Раки

Февраль принесет им события, которые будут связаны с силой семьи. Опорой для Раков станут друзья, те люди, которые дружат с ними, те, кто находится рядом. Они помогут Ракам зарабатывать. А вот новые люди принесут свежие перемены, дороги и новые идеи. Это люди постарше, они укрепят вложения этого знака зодиака. Успех, связанный с материальными возможностями, придет именно вдали от дома. Коллективная работа, публичная деятельность будут успешной. Главное, не лениться.