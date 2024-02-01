Овны, Тельцы, Близнецы, Раки и все знаки зодиака: гороскоп Тамары Глобы на февраль — карьера, деньги, любовь

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на февраль 2024 года, рассказав, что ждет каждый знак зодиака в последний зимний месяц.
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Овны
Для Овна в феврале его сила будет заключаться в делах, которые имеют прямое отношение к карьере. Он будет целеустремлен в том, чтобы добиться успеха. И в то же время это работа на перспективу. Сила Овна будет посвящена дружбе. Новые проекты и дела придут в их жизнь вместе с приятельскими отношениями, партнерами во многом станут именно друзья. Их ждет открытие нового мира, поездки и путешествия. А также Овны могут рассчитывать на хорошую прибыль. Тратиться им придется на любовь, увлечения и развлечения. Для них в феврале характерная свобода воли, свобода дружбы, многих ждут свободные отношения. Тем, кому дорога семья, лучше проявить осторожность и внимательность к своему партнеру. В конце месяца придется экономить.
Тельцы
Вдали от дома они могут встретить свою любовь. Во многих аспектах изменятся отношения с дальними партнерами. Тельцы могут рассчитывать на хорошую прибыль: февраль готовит им возможность творческой и личной реализации. Третья декада месяца принесет Тельцам перспективы роста и развития. И они будут касаться в первую очередь материального и делового плана. Друзья помогут во всех делах. Путешествия изменят жизнь Тельцов. Отношения с дальними партнерами принесет хорошую выгоду, прибыль и личный успех. Параллельно с этим, руководство, особенно во второй декаде февраля, буквально прибавит Тельцам работы. И это не только новые указания и дела, но и возможность карьерного роста: крупные перемены идут там, где речь заходит о целях. Друзья станут помощниками, поддержат старшие покровители. Осторожность нужна там, где Тельцы будут определяться со своими целями.
Близнецы
Близнецы проявят силу характера, что поможет укрепить те перемены, которые вошли в их жизнь еще в январе. Эти события также связаны и с силой свободы, новых возможностей, перемен, которые касаются взглядов, это полное обновление. В первой декаде месяца этому знаку зодиака предстоит приложить усилия, чтобы удержать переменчивые события. Будет немало расходов, но тут помогут накопления, старые связи и проверенные друзья. Опорой станут родственники и старые знакомые. Внимания потребуют дела детей, их жизнь меняется. Вторая половина месяца принесет дороги и влияние дальних партнеров. Близнецам стоит ставить перед собой крупные задачи и стремиться к их реализации в будущем.
Раки
Февраль принесет им события, которые будут связаны с силой семьи. Опорой для Раков станут друзья, те люди, которые дружат с ними, те, кто находится рядом. Они помогут Ракам зарабатывать. А вот новые люди принесут свежие перемены, дороги и новые идеи. Это люди постарше, они укрепят вложения этого знака зодиака. Успех, связанный с материальными возможностями, придет именно вдали от дома. Коллективная работа, публичная деятельность будут успешной. Главное, не лениться.
Тамара Глоба дала прогноз на февраль для всех знаков зодиака. Фото: кадр из видео, YouTube
Львы
Ощутят тягу к общественной деятельности, а также силу, которая придет с семейными обязательствами, а также работой в коллективе. Львы почувствуют перемены в деловой сфере: руководство окажет протекцию этому знаку зодиака, но с другой стороны им выпадет шанс проявить себя в дальних дорогах. Это могут быть командировки. Поддержка понадобится родственникам, их жизнь меняется и вместе с партнерами, Львы окажут помощь близким. Перемены могут стать и духовными, Львов ждут безмолвное расставание. В феврале этому знаку придется экономить, произойдет перестройка взглядов, которая касается дальних связей и партнеров. Львы задумаются о новом деле.
Девы
Ощутят силу любви и творчества. Вторая декада месяца принесет силу долга, но и перемены, которые скажутся на реформах в работе. Девы будут активно заниматься интеллектуальными проектами, это профессиональный рост и учеба, пополнение багажа знаний. Ждет Дев и период, который будет связан с любовью, это возможность зачатия или рождения нового дела. Это время удачное для путешествий и дальних дорог. Дела дома и родственников выйдут на первый план. Девам будет полезно перестроить свою профессиональную деятельность: открыть свое дело, найти новые интересы. В конце месяца нужно проявить внимательность к семье.
Весы
Родители сыграют для них огромную роль. Стоит обратить внимание на корни и предков, традиции. Те, кто окружает Весов, окажут им поддержку. Первая половина февраля подходит для того, чтобы заняться домом, решить вопросы недвижимости и имущества, ремонта, перестройки. Это принесет значительные расходы. Работа будет интересной, Весы откроют для себя новые интересы и таланты. Успех ждет во второй декаде месяца. Новые люди и старые друзья будут участвовать в их делах. Поток потрясающих возможностей, связанных и с силой, и с властью, и с успехом, и с авторитетом, поможет им в реализации самых смелых идей. Возможно, появится новый поток отношений. В конце месяца будут трудности в работе, нужно постараться их решить.
Скорпионы
Февраль принесет силу и единомышленников. Люди, которые окружают Скорпионов, будут их поддерживать. Можно сказать, подхватят под локти и понесут. Первая половина февраля принесет успех в делах, личных вопросах и общении с друзьями. Вторая декада месяца станет удачной для преобретения жилья, переезда, расширения имущества. Появятся новые люди. В конце месяца стоит поддержать своих детей. Расходы потребуют близкие, на отдых и на нужды.
Тамара Глоба в прогнозе на февраль дала совет знакам зодиака. Фото: скриншот, YouTube
Стрельцы
На первый план для них в феврале выйдет тема заработка. Стрельцы будут реализовывать свои планы, мысли и идеи. Первая половина месяца подойдет для нужных и полезных приобретений, которые им будут необходимы, но стоит проявить бережливость. Стрельцы вложатся в интересные проекты и поддержат тех, кто им особенно дорог. В заработках они могут рассчитывать на близких. Сотрудники принесут возможности пополнения капитала. Стрельцов ждет прибавление и улучшение имущества, вложения в новые дела и идеи. Вторая декада месяца принесет новые договоры и новых людей. Будет много возможностей, которые связаны с поездками. Это короткие, интересные дороги, путешествия потребуют внимания к дому. Напомнят о себе проблемы детей.
Козероги
Им в феврале стоит поверить в себя, в свою силу и реализацию. Козерогам стоит ставить перед собой большие цели, и не размениваться по мелочам. Им стоит помнить, что близкие окажут Козерогам поддержку и не оставят в трудную минуту. У детей идет период успеха, им тоже потребуется внимание. Вторая половина февраля принесет поток реализации и расширения финансовых возможностей. Будут неожиданные перспективы, которые касаются дружбы, авансов, судьбы и возможностей. Идеалы, человечество, материальные вопросы — на все Козероги посмотрят по-новому. Поддержат мудрые люди.
Водолеи
Должны проявить в феврале силу своей личности. Это сила характера, собственного я. Таланты и способности, которые дремали, точно проявятся. И помогут в этом друзья. Первая половина месяца даст возможность подготовиться к новому этапу. Но вторая декада потребует осторожность в дорогах и разборчивости в отношениях. Водолеев будут звать в разные места, в разные проекты, предлагать знакомства и отношения. Внимание может удивить Водолеев, но им нужно держать в поле зрения главную цель. Поток реализации вошел в жизнь Водолеев очень мощно. В конце месяца стоит проявить экономность, возможны расходы, необходимо отложить деньги на следующий месяц.
Рыбы
Для них февраль станет необычным периодом. Оно проявят силу прошлого, настоящего и будущего. Рыбам стоит трудиться над перспективами. Этот знак зодиака получит поддержку покровителей, друзей и любящих их людей. Это период начинаний и перспектив.
«Большим потоком, вы глотаете новый воздух во второй половине февраля. Это время, когда вы будете готовится к новому этапу жизни. Потребуется внимание к здоровью и силам. Будьте экономны, не отказывайтесь от интересных планов и помощи родных. Помогайте своим близким», - добавила Тамара Глоба.