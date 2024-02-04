Каким знакам зодиака на судьбе написано - счастье с 4 февраля

Близнецы

Звезды не советуют вам сегодня отправляться шопинг или открывать онлайн-магазины, потому что вы склонны к бездумному расточительству, особенно если вы надеетесь оттолкнуть чувства, которые не хотите признавать. А вот встреча с друзьями сегодня поднимет вам настроение. К тому же благоприятный аспект Меркурия может привести к интригующему знакомству.

Львы

Сегодня вы будете наслаждаться приятными встречами. Новое знакомство глубоко затронет вас и заставит жаждать большего. Вы будете сегодня невероятно обаятельны и привлекательны, так что сможете обзавестись единомышленниками.

Стрельцы

Вы, как всегда, грезите о путешествиях и сегодняшнее положение планет в вашем секторе приключений может высветить вариант, который вы, возможно, никогда не рассматривали. Однако, взглянув на него, вы можете удивиться, что не заметили его потенциал раньше. Возможности покажутся поистине безграничными.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».