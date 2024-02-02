Какие знаки зодиака ждут трудности на работе со 2 февраля - но вы прорветесь

Напряженный день в отношении карьеры.

Скорпионы

Задумайтесь, возможно, будет разумно взять сокращенный график на ближайшую неделю, так как мощная лунация в уединенной зоне может вывести на поверхность скрытые эмоции, не давая вам сосредоточиться. Вам потребуется время, чтобы найти выход из неудобных ситуаций. Разговор с доверенным лицом может помочь вам быстрее обработать и отпустить негатив.

Стрельцы

Сейчас самое время позаботиться о своих собственных потребностях, особенно если вы долго были сосредоточены на других. На первый план могут выйти вопросы, связанные с властью и деньгами. Реорганизация финансовых дел может в значительной степени поспособствовать восстановлению контроля и снижению беспокойства.

Рыбы

Сегодня вам следует дать коллегам и начальству понять, что, хотя вы можете молча вынести многое, у вас есть пределы. Если вы слишком долго плясали под чужую дудку, то это возможность вернуть себе контроль. Вы сделаете это не с помощью жесткости, а поделившись своей уязвимой стороной. В этом будет заключаться огромная сила.

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