Каким знакам зодиака надо поберечь здоровье 31 января

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Овны

Избегайте сегодня сквозняка, перенапряжения голосовых связок, холодных напитков и одевайтесь теплее, так положение планет указывает на возможные проблемы с горлом. Если вы обнаружите першение, пейте травяной чай и отдыхайте. Мелкие недомогания будут иметь временный характер.

Близнецы

Сахар в крови может стать для вас сегодня предметом беспокойства. Если у вас есть какие-либо проблемы или подозрения в этой, следует записаться к врачу на обследование. Незначительные колебания могут не представлять проблемы, но поскольку сегодня этот вопрос для вас актуален, лучше перестраховаться.

Стрельцы

Стрельцам, страдающим артериальным давлением, сегодня следует внимательно относиться к своему здоровью. Обязательно продолжайте соблюдать ограничения в питании и выполнять физические упражнения. Также постарайтесь максимально снизить уровень стресса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».