Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля для всех знаков зодиака

На этой неделе очень важно не иметь дел с людьми, которых вы плохо знаете. Впрочем, любой человек, обещающий златые горы, скорее всего, просто сотрясает воздух и не принесет ничего, кроме неприятностей. Всем нам лучше общаться с теми, кому мы точно можем доверять.

А еще будет нелишним следить за языком – неосторожным словом можно легко обидеть человека, организовав себе долгоиграющий конфликт. Если почувствуете, что накаляетесь, постарайтесь больше времени проводить в уединении.

В выходные можно отдыхать, общаться с друзьями, приятно проводить время.

Какой неделя будет для каждого знака Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Водолей

Водолеи полны энергии. И очень хорошо, что вы при этом окажетесь в кругу единомышленников. Это позволит вам добиться очень заметных успехов.

Любовь

Не давайте обещаний и держите эмоции под контролем. Сейчас не время выходить из себя, а обещания, которые вы не сможете сдержать, обидят любимых.

Финансы

Отличная неделя для финансов. Вы будете на коне, ваши идеи окажутся удачными и перспективными. Но вот от шопинга пока стоит воздержаться.

Здоровье

Начало недели чревато травмами. Снизьте физическую активность, больше отдыхайте, будьте тише воды ниже травы. Этот период лучше переждать.

Овен

Предостережение для Овнов – не ругайтесь с руководством. Минутное удовольствие от того, что вы выскажете, что накипело, обернется длительными проблемами. Оно того не стоит. У вас и без этого полно забот – нужно ставить большие цели и заниматься планированием и подготовкой их реализации.

Телец

Вас ждут эмоциональные качели. То вам будет казаться, что ничего не происходит, то наоборот, что все слишком быстро меняется и вы ничего не успеваете. На этой волне вы станете требовательными по отношению к окружающим. Не забывайте, что они просто люди, а не супермены. На выходных обязательно расслабьтесь, вы заслужили передышку.

Близнецы

На Близнецов свалится столько работы, что будет некогда думать о чем-то другом. Сил у вас хватит на все, но это не помешает вам злиться на тех, чья работа ляжет на ваши плечи. Только не срывайтесь ни на ком, это к хорошему не приведет. На конец недели запланируйте культурное мероприятие, а в воскресенье можете просто поваляться дома на диване.

Рак

Ракам следует позаботиться о себе. Здоровое питание, прогулки, физкультура – ваши верные друзья. Если вы хотите избавиться от вредных привычек – неделя отлично для этого подходит. Про свой эмоциональный комфорт тоже стоит подумать – постарайтесь не выходить из себя, медитируйте, окружайте себя приятными вещами.

Лев

Львы на этой неделе будут делать то, что у них получается лучше всего – блистать. Вы привлечете внимание нужных людей, произведете хорошее впечатление. Это поспособствует продвижению ваших дел. Если вам поступит интересное предложение – обратите на него внимание.

Дева

Девам не время сидеть дома. Все самое интересное вы обнаружите за его пределами. Захватывающие события, многообещающие знакомства, занятные мероприятия… Будьте активными и жизнерадостными – так вы получите максимальное удовольствие от жизни и от происходящего.

Весы

Весы будут едва ли не всесильными. По крайней мере, окружающие решат именно так – к вам потянутся люди, кто за советом, кто за подсказкой, кто за помощью. Не отказывайте, помогайте. И потом смотрите, как это работает. Может оказаться, что ваша поддержка нужна даже тем, кто стесняется об этом сказать.

Скорпион

Скорпионам пора брать быка за рога. Если вы хотите повышения по карьерной лестнице или увеличения зарплаты – самое время показать себя перед начальством во всей красе. Не стесняйтесь проявлять себя, предлагать свои лучшие идеи. Единомышленники вас поддержат. Главное, гоните от себя мрачные мысли: позитивный настрой – залог успеха.

Стрелец

На этой неделе Стрельцам очень важно не выбиваться из графика и придерживаться заданных сроков и дедлайнов. Это не значит, что надо спешить, это значит, что нужно хорошо все распланировать и действовать спокойно и методично. Ваш острый ум – ваше главное оружие, рассчитывайте на него.

Козерог

Козерогам нужно прислушиваться к своей интуиции и не доверять «доброжелателям», которые внезапно вызовутся помочь. К тому же у вас море энергии, вы преспокойно справитесь со своими делами без посторонней помощи. У вас еще и на спорт силы останутся, получайте удовольствие от активности, главное, не перестарайтесь.

Рыбы

Рыбам нужно поменьше витать в облаках – есть опасность погрузиться в мир иллюзий и совсем оторваться от реальности. И не листайте без конца новостную ленту или соцсети – возвращайтесь в реальный мир, тут много интересного. Не спешите, относитесь ко всему вдумчиво, находите маленькие радости во всем.