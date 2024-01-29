Каким знакам зодиака улыбнется счастье с 29 января

Благоприятный день в отношении карьеры.

Тельцы

Благодаря благоприятному планетарному влиянию вы будете к новым событиям. Может появиться захватывающая возможность, которая придется вам по душе, и она может быть связана с романтикой или вашей творческой стороной. Хотите выделиться из толпы? Тогда продемонстрируйте свои навыки. А если вы сосредоточитесь на карьере, то вас привлечет возможность, которая принесет вам успех.

Раки

Вас ждет неожиданный поворот событий: вы свяжетесь с человеком, который настолько же очарователен, насколько и амбициозен. Кроме того, отношения могут стать источником новых возможностей. Вы можете добиться такого прогресса, который еще недавно казался маловероятным, так что воспользуйтесь этим.

Водолеи

Вам не составит труда произвести благоприятное впечатление на начальство, партнеров или коллег. Воспользуйтесь этой лунной фазой по максимуму: проведите презентацию, подайте образцовое резюме или продемонстрируйте навыки, о которых другие и не подозревали. Покажите себя с лучшей стороны, и кто знает, что может получиться в результате. При этом стоит соблюдать баланс между работой и личной жизнью.

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