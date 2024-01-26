Перед какими знаками зодиака раскинутся планеты с 26 января

День, когда стоит наладить общение и атмосферу дома.

Тельцы

Положение планет относительно вашего знака подталкивает вас поделиться идеями, обсудить ключевые вопросы и провести качественно время вместе. Лунный союз с Венерой в духовной зоне говорит о том, что вы получите положительные эмоции от совместного декорирования дома, семейной поездки или ужина. Найдите время, чтобы показать своим близким, как вы ими дорожите.

Стрельцы

Поскольку Меркурий соединяется с Сатурном, вы можете решить держаться на расстоянии от человека, с которым вам трудно общаться, даже если это очень близкий человек, с которым в последнее время было нелегко найти общий язык. Если же вы поступите наоборот и решите прояснить отношения, то будете удивлены. У вас окажется больше общего, чем вы думали и наладить коммуникацию будет очень просто.

Рыбы

Поскольку Луна находится в вашем секторе общения, этот день идеально подходит для общения с людьми на одной с вами волне и установления новых связей. Кроме того, поскольку Меркурий движется к соединению с Сатурном в Рыбах, вы можете начать относиться к той или иной идее гораздо серьезнее.

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