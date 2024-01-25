Какие знаки зодиака ждут проблемы со здоровьем с 25 января

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Овны

Возможно, вы почувствуете небольшое расстройство желудка, но этого можно избежать, отказавшись от вредных закусок и мест общественного питания. Сосредоточьтесь на домашней еде, пейте много воды, избегайте соблазнов.

Весы

Сегодня также вероятны проблемы с желудком. Кроме того, вам необходимо следить за здоровьем членов своей семьи. Будьте начеку и защитите детей от суровых погодных условий и нездоровых лакомств. Отдых и расслабление помогут вам всем быть в отличной форме, так что берегите себя.

Стрельцы

Последнее время вы придерживались некоторых нездоровых привычек в питании, и сегодня самое время наметить новый курс и начать вести здоровый образ жизни. На вашем самочувствии сказываются трудности проблемы с пищеварением, поэтому обратите внимание на свой рацион и обязательно делайте легкие физические упражнения. 20 минут занятий йогой пойдет на пользу вашему здоровью.

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