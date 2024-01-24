На какие знаки зодиака обрушится удача с 24 января

Овны

Вам может понадобиться принять решение, но сделать это будет очень трудно из-за страха совершить ошибку. Не тратьте слишком много энергии на раздумья и не тяните время. Один раз и тщательно стоит проверить все факты, а далее планетарное влияние призывает вас довериться своим инстинктам и сделать решительный шаг вперед.

Львы

Вы хотите многое высказать, но постарайтесь сделать это конструктивно. Сейчас вы более мнительны, чем обычно, как и окружающие вас люди, а значит, попытка провести разумную дискуссию может превратиться в праздник эгоизма худшего сорта. Если вы хотите чего-то добиться и нуждаетесь в сотрудничестве, это сработает только в том случае, если вы все будете стремиться к результату.

Водолеи

Приготовьтесь рекламировать свои таланты, ведь чем больше вас замечают, тем больше вы преуспеваете. Это отличное время для участия в проекте, который потребует от вас применения ваших навыков, особенно тех, к которым у вас есть природная склонность. Чей-то искренний комплимент придаст вам уверенности.

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