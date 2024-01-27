Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля для всех знаков зодиака

Эта неделя как нельзя лучше подходит для интеллектуальной деятельности: можно учиться и осваивать новое, особенно это время удачно для погружения в сферу IT и эзотерику.

Совсем недавно большинству знаков рекомендовалось избегать крупных покупок и приобретения всевозможных гаджетов, теперь же это ограничение снимается. Так что все, кто ждал удачного момента для обновления техники в доме, – это ваш шанс.

Еще из важного – интуиция обострится, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Он может вам подсказать нечто, о чем вы прежде и не догадывались.

Teleprogramma.pro расскажет, какие еще события ждут каждый знак Зодиака.

Водолей

На первое место выйдет профессиональная деятельность. Вы полны энергии, не бойтесь браться за проекты, даже если они очень амбициозны.

Любовь

Пришла пора расслабиться и просто жить, получая удовольствие от отношений. Если же вы свободны – прервите на время поиски и побудьте с собой, это полезнее, чем вы думали.

Финансы

Сейчас важно не ругаться и сплотить вокруг себя единомышленников – это ключ к успеху и финансовому благополучию.

Здоровье

Если позволяет погода – больше времени проводите на свежем воздухе. И постарайтесь высыпаться, хороший сон – залог бодрости и хорошего настроения.

Овен

Чего уж греха таить, Овны бывают взбалмошными и импульсивными, методичная деятельность – не их конек. Но на этой неделе вас словно подменят, вы будете сама рассудительность. И пока вы так серьезны и уравновешены, воспользуйтесь моментом – расставьте приоритеты и определите цели. Вам это очень скоро пригодится.

Телец

Совет для Тельцов: не давите на партнера. Конечно, вы лучше всех знаете, как правильно, но дайте вашей второй половинке хоть какую-то свободу действий, вот увидите, вам понравится результат. А если вас тяготит бездеятельность, запланируйте совместный поход в кино или театр, приобретите билеты для совместной поездки.

Близнецы

Близнецам стоит поберечь себя. Период чреват травмами, авариями и разными неприятностями такого рода. Вы любите быть в центре событий, но сейчас стоит сбавить обороты, чтобы избежать переутомления. Больше отдыхайте вдали от шумных компаний, уделяйте время своим увлечениям.

Рак

Ракам тоже не следует стремиться в толпу. Вам сейчас нужно подумать, поразмышлять о том, что для вас важно, а что можно отложить. А лучше всего вам думается в уединении, в месте, где вам уютно и спокойно. Вам могут поступать выгодные на первый взгляд предложения, не спешите соглашаться – все это может оказаться пшиком.

Лев

Львов настигнут призраки прошлого. Не пугайтесь, тень отца Гамлета за вами ходить не станет. Это значит, что к вам начнут приходить люди из прошлого с интересными предложениями. Не хватайтесь за каждое из них, выбирайте лучшее и направьте усилия на реализацию самого перспективного.

Дева

Девы сейчас окажутся самыми нужными на свете людьми. С одной стороны, это может немного раздражать – всем от вас что-то надо. С другой стороны, приятно, что без вас не обойтись. Сделайте все, чтобы эта востребованность пошла вам на пользу – укрепляйте авторитет, обзаводитесь нужными связями, принимайте участие в важных и интересных вам делах.

Весы

Весы – люди коммуникабельные, убежденные, что поговорка «не имей сто рублей, а имей сто друзей» – это про них. Но даже вам время от времени нужно присматриваться к окружению, чтобы понять, кто действительно вам друг, а кто нет. Отпустите всех ненужных людей из вашей жизни и идите дальше налегке.

Скорпион

Скорпионам следует подумать о своем будущем. Все, что вы вкладываете в себя – ценные инвестиции, и сейчас важно вкладываться в собственное образование или в то дело, которым вы занимаетесь. Это непременно принесет вам успех, а чуть позже – еще и существенно улучшит ваше финансовое положение.

Стрелец

Обратите внимание на вашу вторую половину. Вы последнее время были так заняты, что совсем забросили личную жизнь. Пора это исправлять. Устройте любимому человеку романтическое свидание, сходите куда-нибудь вместе. Если вы пока в поиске, неделя хорошо подходит для знакомств, они будут перспективными.

Козерог

Не только ко Львам будут приходить люди из прошлого, чтобы принести захватывающие проекты. Но у Козерогов ситуация немного иная. Если вы возьмете такой проект и сразу ринетесь приводить его в исполнение, скорее всего, вы просто впустую потратите силы. Если вы примете такое предложение, сначала займитесь тщательной подготовкой и планированием, и только потом беритесь за дело.

Рыбы

Деньги любят счет, а пустые траты не любят – вот о чем нужно не забывать Рыбам. На этой неделе воздержитесь от шопинга, слишком велика вероятность потратить гораздо больше, чем вы можете себе позволить. Зато вы с удовольствием можете греться в лучах внимания противоположного пола – перед вашим обаянием не устоит никто.