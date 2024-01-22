Открываются новые двери! Какие знаки зодиака ждет прорыв с 22 января

Благоприятный день в отношении карьеры.

Близнецы

Вы загорелись идеей, но воплотить ее в жизнь будет очень тяжело. И все же вы можете быть рады возможности направить свои усилия в продуктивное русло, а в результате получится то, на что вы давно надеялись и о чем мечтали. Не позволяйте своей решимости улетучиться, что может произойти, если вы начнете слишком много думать об этом. Туманный планетарный аспект может внушить вам сомнения, но сейчас самое время сохранять веру.

Весы

Вам могут наскучить рутинные дела и организационные задачи, но расправившись с ними, вы заметно облегчите себе жизнь, так что приступайте к делу! Стоит выполнять эти задачи одну за другой, ведь чем больше вы их сделаете, тем больше времени у вас останется на развлечения, возможность позаботиться о себе и побаловать себя принесет душевное спокойствие и поможет расслабиться.

Водолеи

Перед вами открываются новые двери. Благоприятное выравнивание Меркурия и Юпитера дарит вам невероятные возможности. Если интуиция подсказывает вам, что нужно действовать, то так и поступите. Однако не теряйте бдительности, поскольку в ближайшие дни могут неожиданно появиться и другие варианты. Один из них может показаться воплощением мечты и идеально подойти вам.

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