Лучезарное Солнце! Каким знакам зодиака грозит повышение на работе с 19 января

Благоприятный день в отношении карьеры.

Тельцы

Лучезарное Солнце в соединении с Юпитером позволит легко устранить все неловкие разногласия. Единственной небольшой проблемой могут стать углы Меркурия и Марса с Нептуном, что может привести к путанице. Если вам нужно обсудить вопросы или провести переговоры, убедитесь, что все понимают, что происходит, иначе вы можете вообще ни к чему не прийти.

Козероги

Вместо того чтобы погрязнуть в прошлых неудачах или ошибках, сосредоточьтесь на своих недавних успехах. Ваши лидерские качества были отмечены ответственными лицами. Ожидайте наград и признания. Настало время продемонстрировать свое умение ориентироваться в бурных водах общественных отношений, ведя переговоры с правительственными учреждениями или крупными корпорациями.

Водолеи

Недавние успехи на работе дают вам ощущение реальной цели. Наслаждайтесь похвалой, которую вы получаете за свои управленческие способности и лидерские качества. Не торопитесь, у вас есть время. Вы обнаружите, что спокойствие и самообладание приносят неисчислимую пользу не только на работе и в семье, но и вам самим. У вас будут удивительные вспышки гениальности и интуиции; вы сделаете несколько не просто правильных, а прямо-таки волшебных шагов.

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