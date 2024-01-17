Враги и конкуренты настигнут: какие знаки зодиака столкнуться с проблемами на работе с 17 января

Неблагоприятный день в отношении карьеры.

Овны

Вы чувствуете себя перегруженными работой или истощенным социальными обязательствами. Сейчас самое время позаботиться о себе и проявить настоящую заботу о ком-то из важных для вас людей. Избегайте чрезмерных трат и неразумных покупок. Делитесь тем, что у вас есть, и возвращайте то, что одолжили. Сейчас не время быть непостоянными и капризными. Не забывайте о своих основных целях.

Весы

Враги и конкуренты тяготят вас в настоящее время. Вы можете почувствовать себя недооцененными. Лучшее противоядие от этого - продолжать усердно работать и придерживаться своего привычного распорядка дня, выкладываясь на все сто. Признание ваших усилий не за горами. Найдите утешение в компании друзей и близких.

Рыбы

Сейчас вы чувствуете себя подавленными и не можете достичь своего обычного уровня продуктивности. Что-то серьезное, о чем вы думаете, не дает вам сосредоточиться. Прислушайтесь к совету: потери будут неизбежны, поэтому постарайтесь подготовиться к ним.

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