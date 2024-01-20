Гороскоп на неделю с 22 по 28 января для всех знаков зодиака

Неделя обещает быть не самой простой. С одной стороны, мы погрузимся в собственные иллюзии, будем с легкостью принимать желаемое за действительное. С другой стороны, продолжат всплывать всевозможные секреты, и если это ваши секреты – радостного в этом немного. Взаимопонимание будет на нуле, могут то и дело вспыхивать ссоры.

Лучше всего в этот период поменьше общаться с людьми, не раздражаться по пустякам и не выяснять отношений. Если компромисс не находится, отложите решение до более удачного времени.

К пятнице тучи начнут рассеиваться. Пообщайтесь с теми, кто вам дорог, это пойдет на пользу.

Что еще предстоит каждому из знаков Зодиака – расскажетTeleprogramma.pro.

Водолей

В вашу жизнь придут люди, которые будут интересны и полезны вам, и которым будете интересны и полезны вы. Это станет началом весьма продуктивного союза.

Любовь

Вы будете купаться во внимании противоположного пола, в любви вам сопутствует удача. Не жалейте сил на себя, обновите гардероб – это притянет к вам нужного человека.

Финансы

Фортуна на вашей стороне. Не каждому на этой неделе удастся заключать такие выгодные сделки и деловые сотрудничества, а вам – легко.

Здоровье

Отказ от вредных привычек – это самая лучшая инвестиция в ваше собственное здоровье. Так что не стесняйтесь и инвестируйте, у вас получится.

Овен

Держите все свои тайны при себе, даже если очень сильно захочется ими поделиться. Это касается не только всяких посторонних, но и близких людей. Пусть и не со зла, но они могут сболтнуть лишнего, и ваше сокровенное станет достоянием общественности. Меньше говорите и командуйте сами – и больше прислушивайтесь к окружающим.

Телец

Тельцы могут разочароваться в ком-то из друзей, поймав их на неправде. Первое, чего вам захочется, – хлопнуть дверью и кардинально сменить окружение. Не спешите, сначала все взвесьте, подходите ко всему с холодной головой, эмоции на этой неделе – не лучший советчик. Четверг и пятница – дни удачных решений, к ним нужно прийти с ясным мышлением.

Близнецы

Помните, что болтун – находка для шпиона. Следите, что и кому вы говорите. Предпочитайте больше молчать и слушать – сможете вовремя обнаружить недоброжелателей, плетущих интриги за вашей спиной. В остальном же – спокойно занимайтесь своими делами и придерживайтесь плана.

Рак

Чем меньше вы будете контактировать с окружающими, тем целее будут нервы. Все важное, включая рабочие поездки и подписание бумаг, по возможности перенесите на другую неделю. В делах полагайтесь на себя. Так вы сможете нейтрализовать неприятные влияния планет. Выходные проведите на природе, лучше всего – со своей половинкой.

Лев

«Быстрее, выше, сильнее» – девиз Львов на работе на этой неделе. И это правильно, сейчас вы в ударе, и от того, как много вы сделаете сейчас, зависит уровень успеха в ближайшем будущем. А еще вы сможете отчетливо понять, кто вам действительно друг, а кого пора без сожалений оставить в прошлом.

Дева

Девы займутся долгосрочным планированием, серьезно размышляя, чего они хотят достичь в этой жизни. Только повремените с радикальными решениями, то, что вам кажется гениальным сейчас, может не пройти проверку вашего же внутреннего критика уже совсем скоро. Для душевной гармонии займитесь неспешными хлопотами, найдите время для творчества.

Весы

Весы на этой неделе из тех, у кого полно энтузиазма, идей, а главное, возможностей воплотить все это в жизнь. А еще вы, в отличие от большинства, отлично сможете находить общий язык с людьми, пусть не со всеми, но с нужными – точно. Так что вы счастливчики, двигающиеся к успеху в хорошем темпе.

Скорпион

Скорпионам надо выдохнуть и немного притормозить. Вас караулит переутомление, слишком уж много дел вы на себя нагрузили. На этой неделе вам нужно больше отдыхать, расслабляться, заниматься приятными делами. Если будете делать это в компании тех, кто вам нравится – совсем хорошо. Набирайтесь сил, вам это необходимо.

Стрелец

Всю негативную энергию, которую вы могли бы потратить на споры и ссоры, пускайте на физическую активность. В конфликтах вы точно больше потеряете, чем приобретете, а спорт поможет вам прийти в форму и принесет хорошее настроение. Кстати, здоровый сон и правильное питание – тоже. И будьте внимательны – на этой неделе может прийти очень полезная информация.

Козерог

Чего делать на этой неделе не стоит – так это общаться с руководством и просить прибавки, что-то резко менять в жизни, поддаваться плохим эмоциям и срываться на окружающих. Зато у вас получится разобраться со сложными внезапными делами, в которых и помощи попросить не грех, и построить планы на близкое и далекое будущее.

Рыбы

Рыб общая атмосфера напрягает, вы будете злиться и рычать на ближних, хотя на самом деле вам нужны их внимание и поддержка. Получится удержать эмоции в узде в начале недели – и оставшуюся неделю вы проведете без ссор и с теми, кто вам дорог. И побудьте пока домоседами, это позволит избежать многих неприятностей.