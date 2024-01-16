Какие знаки зодиака попадут под «золотой дождь» с 16 января

Благоприятный день в отношении финансов.

Тельцы

Ваша организованность на работе сейчас приносит свои плоды, Тельцы. Бонусы, премии, дополнительные доходы - результат ваших личных усилий. Другие отмечают вашу трудовую этику и оптимизм. Возьмите под свое крыло уставшего коллегу и дайте ему возможность выговориться. Задания, порученные вам сейчас, могут показаться рутинными или ниже вашего достоинства, но принесут большие деньги.

Скорпионы

Сейчас вы испытываете устойчивый, восходящий импульс роста. Ощущение мира в доме помогает вам двигаться вверх, как и ваши разумные финансовые решения. Другие замечают ваши успехи и восхищаются ими. За последние несколько недель вы выросли как интеллектуально, так и эмоционально. Вы готовы к новым свершениям в карьере и большим заработкам. Продолжайте сохранять уверенность в себе и целеустремленность, и ваш прогресс будет продолжаться.

Водолеи

Внезапный приток денег очень вас порадует, Водолеи. Используйте деньги с умом и не поддавайтесь искушению спустить все на распродажах и тусовках. Помните, что ваши решения влияют и на атмосферу в доме и семье. Вероятны также поездки, как по делам, так и для удовольствия.

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