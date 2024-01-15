Какие три знака зодиака могут заболеть с 15 января

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Близнецы

Вы можете заболеть простудой. Вероятно, в этот день вы почувствуете жар, першение в горле и насморк, поэтому как можно скорее примите превентивные меры.

Девы

Сегодня вашему здоровью также потребуется профилактика. Следите за тем, чтобы не вовлекаться в споры, иначе это приведет к психическому напряжению. В ваших интересах сдерживать себя, чтобы не испортить себе настроение. Не ешьте что попало. Убедитесь, что пища полезна и питательна.

Весы

Сегодня вам придется бороться с мелкими болями. Делайте легкие упражнения, чтобы облегчить эти симптомы и не беспокойтесь, так как ваши проблемы со здоровьем носят временный характер. Сегодня придерживайтесь здорового питания, чтобы не допустить расстройства желудка.

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