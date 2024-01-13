Щедрое предложение! Какие знаки зодиака сделают рывок в карьере с 13 января

Стрельцы

Вы готовы воспользоваться щедрым предложением, но звезды советуют сначала тщательно изучить все детали. Не исключено, что ваши успехи будут заторможены слишком большой бюрократической волокитой. Хуже того: после праздника никто вообще не намерен работать в полную силу. Сосредоточьтесь на том, что у вас получается, и постарайтесь расслабиться. Через несколько дней все станет намного проще, и вы наверстаете все упущенное.

Девы

В вашей голове будут крутиться идеи и планы, но пока что у вас может не хватать энергии, чтобы начать действовать. Вместо этого вы, возможно, предпочтете предаться творческому хобби или уделить время тому, чтобы полностью расслабиться и понаблюдать за миром. Возможно, вам также стоит немного побаловать себя и позаботиться о себе. Если вы страдаете от постпраздничной усталости, дайте себе шанс восстановить силы.

Козероги

Сложный вопрос может встать на повестку дня, но попытки распутать клубок под нынешним туманным небом могут только усугубить ситуацию. Заинтересованные лица очень легко могут неправильно понять вас и друг друга. Подождите несколько дней и все станет гораздо понятнее.

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