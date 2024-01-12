Открытие Марса в Стрельце: какие знаки зодиака ждут поворотные события с 12 января

Отличный день для светских мероприятий, всевозможных культурных событий и вечерних встреч с друзьями.

Тельцы

У вас все еще праздничное настроение, Тельцы, вы будете стремиться завести новых друзей или пообщаться с привычной компанией. Тем не менее, не помешает упростить свой день, оставив на другое время то, что можно сделать позже. Люди могут неожиданно расстраиваться из-за мелочей, так что имейте это в виду в вечерние часы.

Львы

Готовы отправиться за покупками? Положение планет говорит о том, что не лишним будет отправиться на распродажи, если есть такая возможность. У вас не возникнет соблазна потратить все до копейки, но при этом удастся сделать несколько по-настоящему выгодных вложений в свой дом или гардероб.

Водолеи

Ваше присутствие будет более заметным, чем обычно, поскольку планетарное влияние подчеркивает ваши лучшие качества. Где бы вы ни оказались сегодня, вы можете стать звездой. А если вы любитель социальных сетей, то можете получить гораздо больше подписчиков, написав пост, который вызовет у всех эмоции (Марс в Стрельце может сделать вас очень откровенными).

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