Какие три знака зодиака могут заболеть с 11 декабря - держитесь

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Овны

Вы почувствуете легкое недомогание, но не переживайте: это скорее ложная тревога. Ваше здоровье скоро придет в норму. Если вы отстанете от графика мероприятий из-за недомогания, уже завтра вы сможете наверстать упущенное.

Стрельцы

Сегодня вы можете подхватить кашель или простуду, поэтому старайтесь одеваться теплее и избегать многолюдных мест. Цитрусовые и листовые овощи - вот что нужно есть сегодня, чтобы поддерживать здоровье в отличной форме. Вы также можете быть склонны к головным болям, поэтому держитесь подальше от мест, где очень шумно.

Козероги

Также остерегайтесь кашля и простуды, так как сегодня вы можете подхватить мелкое сезонное недомогание. В холода кутайтесь и избегайте чрезмерно охлажденных напитков. Проблемы, беспокоящие вас сегодня, будут незначительными, но требуют внимания.

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