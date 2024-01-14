Гороскоп на неделю с 15 по 21 января для всех знаков зодиака

На этой неделе начнут всплывать разные подробности из жизни окружающих людей, да и наши собственные секреты «утаить в мешке» будет сложновато.

К тому же одни начнут капризничать, а вторые – на них давить. И эти роли могут многократно меняться в течение недели. Надо постараться сохранить здравый смысл и не пускать к себе негативные эмоции.

Тем более что нам есть чем заняться. Хотя многие из нас этот момент откладывали, все-таки наступило время сесть и заняться бюджетом. Деньги, знаете ли, любят счет, так что с этим вопросом следует разобраться. Если надо отдавать долги – лучше сделать это сейчас.

Teleprogramma.pro подскажет, что еще нужно учесть каждому знаку Зодиака, чтобы неделя прошла успешно.

Козерог

Память у Козерогов отличная, и это замечательно. Однако есть у этой медали и вторая сторона – вы долго храните обиды. Пора их отпустить, чтобы жить дальше свободно и счастливо.

Любовь

Эмоции будут вас переполнять, и важно дать им верное направление: пускать эмоциональный накал не на ссоры, а в мирное русло, окружая любимых заботой.

Финансы

Если вы ждали повышения по служебной лестнице или увеличения зарплаты, сейчас можно озвучить эту идею руководству, есть хорошие шансы продвинуться в этом деле.

Здоровье

И снова возрастает риск получить травму, ожог или попасть в аварию. Поэтому осторожность – прежде всего!

Овен

Внимание Овнов переключится с личной жизни на рабочие вопросы. У вас появится море интересных идей и нетривиальных решений, продуктивность возрастет, вы будете на хорошем счету у начальства. Это удачное время для различных деловых соглашений и полезных знакомств.

Телец

Наступил период, когда уже можно браться за важные дела. Но при этом нужно все-таки расставлять приоритеты, потому что вам важными покажутся вообще все дела, а с таким подходом вы вымотаетесь гораздо раньше, чем сумеете с ними разобраться. А еще неплохо бы освоить такую полезную штуку как делегирование. Но пока только с теми, кому вы действительно можете доверять.

Близнецы

Если вы не успели за праздники посетить кого-то из близких и родных, особенно старшего поколения, на этой неделе самое время. Родителей, бабушек и дедушек обязательно нужно навещать, радовать и прислушиваться к ним. И не обижаться на нравоучения – они это из лучших побуждений. А еще сейчас хорошо знакомиться с семьей своей половинки.

Рак

Лучшее, что сейчас могут сделать Раки – окружить себя интересными людьми, единомышленниками и просто теми, с кем вам приятно быть вместе. Кроме того, это хорошее время для саморазвития, а правильно выбранное общество очень даже способствует развитию и росту.

Лев

Львам стоит закатать рукава – очередной сеанс расхламления и наведения порядка никто не отменял. При этом ситуация складывается так, что в большинстве ваших дел вам нужно рассчитывать только на свои силы, к тому же вам предстоит помогать ближним своим. Что поделать, когда все держится на вас – вам и быть главными.

Дева

Девы могут обнаружить, что кто-то дружит против них и азартно играет в подковерные игры. Держитесь от этих ребят подальше, вам и без их интриг есть чем заняться. Вас ждут новые проекты и интересные рабочие задачи. Если есть возможность, обязательно куда-нибудь съездите, хотя бы на загородную прогулку, вам это пойдет на пользу.

Весы

К Весами придет финансовая удача. Это, конечно, не значит, что вам на голову свалится мешок с деньгами, но оно и к лучшему. Работы у вас прибавится, зато это принесет заметное улучшение материального положения. Занимайтесь оформлением документов, ходите по инстанциям, если надо. К концу месяца эти вопросы будут решаться хуже, так что ловите момент.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе проявят деловую хватку, заводя полезные знакомства, договариваясь о взаимовыгодных сотрудничествах и принимая участие в больших мероприятиях. А если такие не найдутся или покажутся недостаточно масштабными, вы и сами можете организоваться мероприятие, которое придется вам по душе.

Стрелец

Совсем недавно Стрельцы решили пробовать себя в чем-то новом, и это был верный шаг. Теперь нужно проявить последовательность: чтобы дело пошло в гору, надо учиться. И эта неделя прекрасно подходит для обучения. Те, кто пока не видит себя в учебе, могут посвятить себя спорту – звезды благоприятствуют.

Водолей

Водолеям можно и нужно путешествовать. Понятно, что нужно исходить из текущих возможностей, и все же постарайтесь найти ресурс, чтобы куда-нибудь выбраться и съездить. Если вы хотите совершить совместную вылазку с партнером – отдайте ему бразды правления, хотя бы в качестве эксперимента. Вам понравится, вот увидите.

Рыбы

Измученные «родственной любовью» Рыбы нуждаются в эмоциональной перезагрузке. И вам с этим помогут друзья. Проводите больше времени в их обществе, восстанавливайте душевное равновесие. Кто-то из свободных представителей знака может даже влюбиться. Пока это чувство легкое и поверхностное, но кто знает, что будет дальше…