Меркурий и вздорный Марс соединяются: какие знаки зодиака ждут сложности с 9 января

Напряженный день в отношениях.

Львы

Поскольку Меркурий и вздорный Марс соединяются с Нептуном в вашем секторе отношений, вам может быть трудно понять, к чему кто-то клонит. Если у близкого человека переменчивое настроение, не стоит на него давить или раздражаться. Предоставьте ему возможность самостоятельно разобраться в своих чувствах, просто уйдя в тень.

Близнецы

Вы можете обнаружить, что ходите по кругу, не говоря самого главного близкого человеку, хотя было бы лучше, если бы вы открыто поделились своими мыслями. Подумайте о том, чтобы начать с малого, так как это поможет сдвинуть дело с мертвой точки. Ваша готовность быть честным может проложить путь к тому, чтобы любимый человек открыто рассказал о том, что происходит с ним. А если вы выскажетесь, все вопросы могут решиться очень быстро.

Козероги

Этот день посвящен расстановке приоритетов. Вы начнете понимать, где вы обманывали себя в личной жизни и наконец-то начнете ожидать большего. События дня откроют вам глаза на то, чего вы на самом деле заслуживаете и даже если ваш спутник или объект симпатии на 70 % соответствует вашим критериям, вы начнете понимать, что где-то вас ждет идеальный вариант, нужно лишь отбросить страх просить у вселенной слишком многого.

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