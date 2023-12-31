Мечты каких знаков зодиака сбудутся с 31 декабря

Раки

Вы с нетерпением ждали возможности приступить к работе по благоустройству дома. Хотя сейчас не самое подходящее время, чтобы начинать, вы можете осуществить идеи, которые уже продуманы до мелочей. Небольшая путаница, связанная с планами на ближайшее будущее, будет держать вас в напряжении. По крайней мере, вам не будет скучно. Кто-то из членов семьи избегает щекотливой темы. Вам захочется вынести все на всеобщее обозрение.

Козероги

Позитивные планетарные аспекты могут объединить вас с теми, с кем вы созвучны и чувствуете себя легко. И все же сегодня вы можете обнаружить, что находитесь на другой волне, предпочитая следовать своим собственным интересам. Кроме того, Юпитер в вашем знаке может склонить вас к тому, чтобы быть к себе мягче и не давить на себя слишком сильно.

Водолеи

Ваш художественный вкус сегодня на высоте, Водолеи. Ваши представления о прекрасном могут задать тон вашему ближайшему будущему. По возможности именно сегодня стоит сделать новую прическу или прикупить одежду. Хотя по началу обновки могут показаться неудачными, вскоре вы начнете чувствовать себя по-настоящему счастливыми в своем новом образе.

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